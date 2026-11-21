TOTENHEM – IPSVIČ, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Londonski Pevci su postigli preko dva gola na četiri utakmice u poslednjih šest kola, što je značajan popravak s obzirom na katastrofalno “sušan” početak sezone. Oba tima su tresla mreže na posledjnih pet međusobnih obračuna u Premijer ligi.

ALAVES – LA KORUNJA, 14.00

(Fudbal, Španija 1)

Alaves je vezao čak osam kola bez trijumfa u španskom prvenstvu. Golovi su padali na obe strane na sedam od poslednjih deset prvoligaških okršaja ova dva rivala.

LEVERKUZEN – PADERBORN, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Leverkuzen je pogađao mrežu najmanje po dva puta na osam susreta u poslednjih devet kola Bundeslige. Na poslednja tri međusobna ligaška okršaja ova dva rivala palo je tri ili više golova.

STRAZBUR – BREST, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

U poslednjih šest kola utakmice Strazbura u Ligi 1 završavale su se sa tri ili više pogodaka. Na osam od poslednjih devet susreta između Strazbiura i Bresta u francuskom šampionatu oba tima su postizala golove.

FAJENORD – EKSCELSIOR, 18.45

(Fudbal, Holandija 1)

I ove sezone Fajenord kaska za vodećim PSV-om, ali ovaj put razlika je minimalna, tako da je važan svaki bod. Te je ovaj susret odlična prilika za prikupljanje sva tri. Em što igra na svom De kujpu, em što je Ekscelsior u seriji od pet poraza u Erediviziji.

C. ZVEZDA – RADNIK SURDULICA, 14.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Gubila je Crvena zvezda prethodne sezone od Vojvodine, znala je da kiksne protiv Čukaričkog i TSC-a, ali niko je nije tako mučio kao ekipa sa juga Srbije. I prethodne takmičarske godine Surduličani su remizirali na Marakani i bitno uticali na status Vladana Milojevića. Radnik je jedina ekipa koju ove sezone Crvena zvezda nije pobedila u Mozzart Bet Superligi.

RADNIČKI NIŠ – ZEMUN, 13.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Sreda je donela malo radosti za oba posrnula tima. Radnički je u Kupu Srbije izbacio Dubočicu (1:0), dok je Zemun napravio iznenađenje pobedivši kragujevački Radnički (1:0). Zato obe ekipe u boljem raspoloženju dočekuju novo kolo Mozzart Bet Superlige. Na tabeli je razlika samo jedan bod, ali čini se da Nišlije imaju bolji tim.

MLADOST – ŽELEZNIČAR, 15.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Posle sjajnog starta sezone, Mladost je upala u veliku krizu i sada je u plej-aut zoni. Na poslednje dve utakmice tim Radovana Ćurčića nije postigao ni gol, a računajući i Kup, to je sada već niz od šest mečeva bez pobede. Železničar ima sjajnu seriju u domaćem prvenstvu, dobio je šest utakmica zaredom, ali je napravio veliki kiks u sredu ispadanjem iz Kupa od Tekstilca.

OFK BEOGRAD MOZZART BET – NOVI PAZAR, 17.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

U problemima je OFK Beograd, jer ne zna za pobedu u Superligi još od 22. avgusta. Ni promena trenera nije donela ništa. Novi Pazar oscilira, ali u poslednje četiri utakmice, uključujući Kup, ima tri pobede. Zanimljivo je da je OFK Beograd na poslednja dva gostovanja u Pazaru ubedljivo slavio, ali kada je igrao kao domaćin nije uspeo da pobedi još od 2014. godine. Ovde je, možda, najbolje gađati golove.