Radnički pisao Zajednici: Može odlaganje, ali da važe sve suspenzije za Partizan

Prema Propozicijama takmičenja Mozzart Bet Superlige Srbije, svaki klub učesnik kvalifikacija za UEFA takmičenja ima pravo da u toku trajanja kvalifikacija zahteva odlaganje maksimalno dve utakmice, i to jednu u toku prva tri kola kvalifikacija i jednu u plej-of fazi. Tog ’džokera’ do sada su iskoristili Železnčar i Crvena zvezda, a u narednoj prvenstvenoj rundi će i Partizan, koji je tražio da između dva duela sa Tobolom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije ne igra prvenstveni meč četvrtog kola protiv Radničkog u Nišu.

Tim povodom, Zajednici klubova Mozzart bet Superlige obratio se klub sa Čaira, dopisom koji je dostavljen i našoj redakciji. U njemu se ističe da je Radnički saglasan sa odlaganjem predstojeće utakmice, ali Upravni odbor Nišlija traži da se ona u nekom novom terminu odigra „pod istim uslovima i kriterijumima pod kojima je trebalo da bude odigrana u prvobitno zakazanom terminu“.