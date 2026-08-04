Radnički pisao Zajednici: Može odlaganje, ali da važe sve suspenzije za Partizan
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 15:53
Nišlije ukazuju na kaznu za navijače crno-belih, kao i na crvene kartone Dembe Seka i Aleksa Zekovića
Prema Propozicijama takmičenja Mozzart Bet Superlige Srbije, svaki klub učesnik kvalifikacija za UEFA takmičenja ima pravo da u toku trajanja kvalifikacija zahteva odlaganje maksimalno dve utakmice, i to jednu u toku prva tri kola kvalifikacija i jednu u plej-of fazi. Tog ’džokera’ do sada su iskoristili Železnčar i Crvena zvezda, a u narednoj prvenstvenoj rundi će i Partizan, koji je tražio da između dva duela sa Tobolom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije ne igra prvenstveni meč četvrtog kola protiv Radničkog u Nišu.
Tim povodom, Zajednici klubova Mozzart bet Superlige obratio se klub sa Čaira, dopisom koji je dostavljen i našoj redakciji. U njemu se ističe da je Radnički saglasan sa odlaganjem predstojeće utakmice, ali Upravni odbor Nišlija traži da se ona u nekom novom terminu odigra „pod istim uslovima i kriterijumima pod kojima je trebalo da bude odigrana u prvobitno zakazanom terminu“.
Izabrane vesti
„Naime fudbaleri FK Partizan, Demba Sek i Aleks Zeković, zaradili su isključenja na utakmici 2. kola protiv FK Mačva, odnosno 3. kola protiv FK IMT, pa samim tim ne bi imali pravo nastupa na utakmici 4. kola Radnički – Partizan, dana 9. 8. 2026. godine. Takođe, navijačima FK Partizan zabranjeno je prisustvo određenom broju prvenstvenih utakmica (u ovom slučaju ne bi imali pravo prisustva na utakmici 4. kola Radnički - Partizan)“, navodi se u dopisu i dodaje:
„Nepravedno je utakmicu odložiti za period u kome bi igrači FK Partizan koji su dobili isključenja imali pravo nastupa protiv FK Radnički, gde bi takođe zabrana prisustva navijačima FK Partizan istekla, pa bismo se, samim tim, našli u neravnopravnom odnosu snaga nego u prvobitno zakazanom terminu. Saglasni smo da se utakmica odloži, ali pod uslovom da u momentu odigravanja odložene utakmice ostanu na snazi disciplinske mere koje bi važile u prvobitno zakazanom terminu 4. kola Mozzart Bet Superlige Radnički - Partizan, jer u suprotnom smatramo da će integritet takmičenja biti ozbiljno narušen, gde se pojedinim klubovima omogućuju određene povlastice na štetu ostalih učesnika takmičenja.“
Radnički je, podsetimo, u prva tri kola osvojio tri, a Partizan jedan bod više. U prethodnoj sezoni, oba međusobna duela ovih rivala završena su nerešenim rezultatom – 2:2 u Nišu i 0:0 u Humskoj.