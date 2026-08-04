Infantinu sve više okreću leđa, poslednji je Arsen Venger
Vreme čitanja: 3min | uto. 04.08.26. | 14:31
"Odluka da se projekat povuče bila je apsolutno neophodna i nesporna, jer čvrsto verujem u nezavisnu FIFA koja služi našem sportu posvećeno, transparentno i sa integritetom"
Turbulentni su dani u Svetskoj fudbalskoj organizaciji (FIFA) uprkos propaloj ideji Đanija Infantina da komercijalno proda 20 odsto vlasništva nad Svetskim prvenstvom i ostalim takmičenjima. Plan je pukao pod pritiskom nekoliko kontinentalnih konfederacija, pre svega UEFA.
Međutim, tu nije kraj... Poslednji koji su javno istupili protiv tog plana jesu dvojica visokih funkcionera FIFA, direktor za razvoj fudbala Arsen Venger i generalni sekretar Matijas Grafstrem. Oni su možda i najglasnije kritikovali uopšte ideju da se Infantino odluči za prodaju komercijalnih prava na FIFA takmičenja, čime su dodatno ukazali na duboke unutrašnje podele.
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Bivši trener Arsenala želeo je da javno razjasni svoj stav putem saopštenja koje je prosledio medijima.
"Nedavni događaji u FIFA zahtevaju da dam određeno objašnjenje. U FIFA obavljam funkciju direktora za razvoj fudbala. Zajedno sa svojim timom nadgledam analizu podataka o igri, FIFA onlajn trening centar, razvoj omladinskog obrazovanja kroz 60 akademija u 60 zemalja gde je to najpotrebnije, kao i omladinska takmičenja širom sveta. Takođe sam tehnički savetnik IFAB", objasnio je i dodao:
"Nisam bio uključen u ovaj strateški plan i za projekat sam prvi put saznao putem medija. Odluka da se projekat povuče bila je apsolutno neophodna i nesporna, jer čvrsto verujem u nezavisnu FIFA koja služi našem sportu posvećeno, transparentno i sa integritetom".
Pored Vengerovog stava, Skaj Sport i Atletik otkrili su i imejl u kojem Matijas Grafstrem, generalni sekretar FIFA, takođe izražava da nije bio upoznat sa Infantinovim planovima, kao ni da ih ne podržava.
"Protekla nedelja bila je izuzetna i veoma teška za sve zaposlene u FIFA-inim kancelarijama širom sveta. Zato sam želeo da prvi to čujete upravo od mene", navodi se u imejlu upućenom zvaničnicima više fudbalskih saveza. "Svi smo se našli usred haotične situacije koju je teško razumeti i prihvatiti. Uveravam vas da ćete, kao članovi administracije, biti zaštićeni od trenutne političke klime. Nemate razloga za brigu. Pojedinci, periodi nestabilnosti i nesrećni događaji dolaze i prolaze. Institucija, njena misija i odgovornost prema svetskom fudbalu ostaju, zbog čega moramo sačuvati profesionalizam, širu perspektivu i pribranost".
Stavovi dvojice najuticajnijih ljudi u organizaciji, nadovezuju se na događaje iz prethodnih dana koji su doveli do ostavki osoba u koje je Infantino imao veliko poverenje, među kojima je i njegov finansijski savetnik Karlos Kordeiro. Pored toga, glavni operativni direktor FIFA Kevin Lamur pridružio se kritikama i javno je izjavio da je njegov tim "bio obmanut" tokom čitavog projekta.
Podsetimo, Infantino je pod velikim pritiskom javnosti i pre svega konfederacija i ljudi iz sveta fudbala odustao od ideje prodaje komercijalnih prava, no ipak je izgubio većinsku podršku koju je imao. Savezi polako povlače podršku i sada je izvesno da naredne godine neće dobiti novi četvorogodišnji mandat na mestu prvog čoveka FIFA.
Situacija za Infantina postaje sve složenija. Dvojica njegovih važnih saradnika sada takođe dovode u pitanje budućnost organizacije u obliku u kojem je do sada bila poznata...