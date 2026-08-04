Infantinu sve više okreću leđa, poslednji je Arsen Venger

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Bivši trener Arsenala želeo je da javno razjasni svoj stav putem saopštenja koje je prosledio medijima.

"Nedavni događaji u FIFA zahtevaju da dam određeno objašnjenje. U FIFA obavljam funkciju direktora za razvoj fudbala. Zajedno sa svojim timom nadgledam analizu podataka o igri, FIFA onlajn trening centar, razvoj omladinskog obrazovanja kroz 60 akademija u 60 zemalja gde je to najpotrebnije, kao i omladinska takmičenja širom sveta. Takođe sam tehnički savetnik IFAB", objasnio je i dodao:

"Nisam bio uključen u ovaj strateški plan i za projekat sam prvi put saznao putem medija. Odluka da se projekat povuče bila je apsolutno neophodna i nesporna, jer čvrsto verujem u nezavisnu FIFA koja služi našem sportu posvećeno, transparentno i sa integritetom".

Pored Vengerovog stava, Skaj Sport i Atletik otkrili su i imejl u kojem Matijas Grafstrem, generalni sekretar FIFA, takođe izražava da nije bio upoznat sa Infantinovim planovima, kao ni da ih ne podržava.

"Protekla nedelja bila je izuzetna i veoma teška za sve zaposlene u FIFA-inim kancelarijama širom sveta. Zato sam želeo da prvi to čujete upravo od mene", navodi se u imejlu upućenom zvaničnicima više fudbalskih saveza. "Svi smo se našli usred haotične situacije koju je teško razumeti i prihvatiti. Uveravam vas da ćete, kao članovi administracije, biti zaštićeni od trenutne političke klime. Nemate razloga za brigu. Pojedinci, periodi nestabilnosti i nesrećni događaji dolaze i prolaze. Institucija, njena misija i odgovornost prema svetskom fudbalu ostaju, zbog čega moramo sačuvati profesionalizam, širu perspektivu i pribranost".