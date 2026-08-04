Koštaš 45.000.000, ali još si mlad za Real – Mastantuono ide u Firencu

Novi trener Reala Žozea Murinja iskreno mu je rekao da će na stadionu “Santjago Bernabeu” imati limitiranu minutažu. Tu su Braim Dijaz, Arda Guler, Rodrigo, jedan drugog guše i neko je morao da povuče nogu. Mastantuono je prvi odlučio da se upusti u rizik kako bi igrao.

A Fjorentina je prva zvala. I po svemu sudeći pobedila konkurenciju iz Serije A. Trener Fabio Groso i sportski direktor Fabio Paratiči već su zvali Argentinca da mu objasne gde ga vide. U Madridu kažu da je sve prošlo kako treba i da je dogovor na pomolu. U Firenci će Mastantuono imati garantovanu minutažu. U Realu poslednjih dana nije ni trenirao sa ekipom.

Sad je samo ostalo da se klubovi dogovore oko plate. Odnosno oko toga koliki će deo plate na sebe preuzeti Italijani, jasno je da neće moći sve i da će Realu ostati deo koji će sam da dodaje. Fjorentina pak neće imati opciju da otkupi Mastantuona, jer ga se Kraljevski klub nije u potpunosti odrekao.