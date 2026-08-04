Strašan posao Brajtona! Za 26.000.000 evra prodao golmana bez ijednog nastupa za klub

Zato su u Koventriju odlučili da ga po svaku cenu otkupe od Brajtona. Što su na kraju i uradili, učinivši ga najskupljim pojačanjem u istoriji kluba. Brajton je Rašvortove prodaje inkasirao blizu 26.000.000 evra, dok bi sa uključenim bonusima transfer mogao da naraste na 35.000.000 evra, tvrdi britanski Telegraf. Na sve to, Brajton je ubacio povratnu klauzulu i procente od naredne prodaje. Sve to za momka koji nikada nije debitovao za prvi tim.

Na Ejmeks je stigao još kao tinejdžer iz niželigaša Vortinga, isprva branio za U18 i U23 timove Brajtona, da bi se potom kalio na pozajmicama u četvrtoj ligi sa Volsalom, pa u trećem rangu sa Linkoln Sitijem, i onda redom Svonsijem, Hal Sitijem i na kraju Koventri Sitijem u Čempionšipu.

U ovom poslednjem proveo je prošlu sezonu, branio na svih 46 prvenstvenih utakmica, sačuvao mrežu na 17... I sveukupno oduševio čelnike ne samo Koventri Sitija, već i Brajtona koji su poželeli da ga zadrže, međutim...

"Iako smo želeli da Karl ostane sa nama u klubu duže, poštujemo njegovu odluku da u Koventriju obezbedi ulogu standardnog prvotimca u Premijer ligi. Izuzetno smo ponosni na razvoj i napredak koji je Karl ostvario tokom boravka u klubu. Želimo mu mnogo sreće u nastavku karijere", rekao je sportski direktor Brajtona Majk Kejv.

Rašvort je, makar na papiru, četvrto pojačanje engleskog kluba u letnjem prelaznom roku. S tim da je, kao i njega, Koventri Siti otkupio Frenka Onjeku od Brentforda za 7.000.000 evra po isteku pozajmice, pa su suštinski novajlije samo štoper Orel Amenda doveden iz Ajntrahta za 18.000.000 odnosno krilni napadač Lum Čauna kupljen od Barnlija za 23.000.000 što ukupan dosadašnji ceh kluba podiže na 73.700.000.