Danko Lazović: FSS pod hitno da promeni odnos prema Partizanu

„Složena tema. Mislim da odnos Sudijske organizacije i Fudbalskog saveza Srbije prema ovoj instituciji mora i može biti dosta bolji, ali i to će se promeniti. Jednostavno, kada ljudi znaju da ste ranjivi, žele još više da vas rane. Nažalost je tako. Trudimo se da ukazujemo na propuste, međutim, to ide sporo. Ne bih dao sebi za pravo da komentarišem suđenje, ali mislim da FSS mora da promeni pod hitno odnos prema Partizanu. Mora mnogo više da ga poštuje“, maltene u dahu je izgovorio Lazović.

Odmah posle toga je generalni direktor crno-belih pojasnio šta ga tišti. Iako nije izgovorio ni ime, ni prezime, jasno je da je mislio na Novaka Simovića, čiji je previd pre nekoliko godina, u vreme trenerskog mandata Aleksandra Stanojevića, sprečio Parni valjak da povede na Banovom brdu, pred kraj sezone kad se sa Crvenom zvezdom trkao za titulu.

„Nema ovde ništa lično, jer sutra mi nećemo biti ovde, ali odnos prema ovoj instituciji mora da se promeni. Smeta mi, na primer, kada sudija u ponedeljak daje intervju da je oštetio Partizan, a vi ga pošaljete u sredu da sudi Partizanu utakmicu. I napravi istu grešku. Zato mislim da to mora da se promeni. Ne samo zbog Partizana. To pokazivanje, ne znam čega, nego zbog srpskog fudbala. Nepotrebno je“.