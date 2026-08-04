Dajte da promenimo pravila – šta kaže Đoković?
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 16:14
Novak otkrio šta bi voleo da bude drugačije u tenisu
Postao je Novak Đoković jedan od zagovornika da se u tenisu mnogo toga promeni. Počevši od njegove organizacije gde se borio za prava nižerangiranih tenisera, preko pričanja svega i svačega na konferencijama za medije, do javnih nastupa gde je govorio otvoreno šta treba da se promeni. Zato su se svi pitali, šta je Novaku na umu?
Šta bi baš voleo da promeni toliko u tenisu što ne valja? Ne baš što ne valja, nego konkretno šta je njegovo mišljenje na temu šta bi trebalo da se promeni. Dao je zanimljiv odgovor.
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Ko je na internet uplovio, a da voli NBA ligu, nije mogao da izbegne Nika Kutrkaosa, koga onda znate po popularnoj stranici na Instagramu koja se zove "Nick knows ball". Izuzetno je zanimljiv Nik, koji voli da nabraja opskurne NBA igrače koje retko ko zna i onda ocenjuje i one koje pita, koliko baš poznaju najjaču košarkašku ligu sveta. Ako niste videli šta radi Nik, obavezno bacite pogled na njegovu stranicu.
Elem, pošto je sada postao toliko popularan, više ne zaustavlja ljude na ulici, nego su mu sagovornici najbolji sportisti sveta, voditelji, komentatori, novinari... Sve ih je izređao.
Na red je došao Novak Đoković, koji je dobio pitanje – šta bi promenio u tenisu?
"Mislim da je tenisu potreban novi sistem bodovanja. Setovi ne bi trebalo da se igraju do šest gemova. Verujem da bi set trebalo da se igra do četiri gema, uz moguće ukidanje pravila prednosti pri rezultatu 40:40. Mečevi bi se igrali dok neko ne osvoji tri takva skraćena seta. Na taj način, mečevi ne bi trajali duže od dva sata, što je, po mom mišljenju, najbolje za sve", rekao je Novak.
Podsećamo, Novak je preskočio turnir u Montrealu zbog umora posle Vimbldona, a taj masters u Kanadi nije igrao baš dugo.
Očekuje se da sledeće nedelje igra masters u Sinsinatiju.