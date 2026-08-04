Dajte da promenimo pravila – šta kaže Đoković?

Postao je Novak Đoković jedan od zagovornika da se u tenisu mnogo toga promeni. Počevši od njegove organizacije gde se borio za prava nižerangiranih tenisera, preko pričanja svega i svačega na konferencijama za medije, do javnih nastupa gde je govorio otvoreno šta treba da se promeni. Zato su se svi pitali, šta je Novaku na umu?

Šta bi baš voleo da promeni toliko u tenisu što ne valja? Ne baš što ne valja, nego konkretno šta je njegovo mišljenje na temu šta bi trebalo da se promeni. Dao je zanimljiv odgovor.