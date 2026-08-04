Gatuzo se predomislio, Ratkov golovima kupio mesto na klupi
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 14:52
Već mu je Lacio tražio novi klub, ali ipak će Srbin ostati u Rimu
Na izlaznim vratima, a najbolji strelac ekipe na pripremama? Ne ide, shvatio je to i Đenaro Gatuzo, pa je prema navodima Gazete delo Sport rešio da pomiluje Petra Ratkova i zadrži ga u timu i za narednu sezonu.
Podsetimo, pre samo nekoliko dana Italijani su tvrdili da nema šanse da 22-godišnji napadač ostane u Rimu, pošto ga je Gatuzov naslednik Mauricio Sari tamo dočekao na nož zbog toga što ga uprava nije konsultovala prilikom kupovine srpskog napadača za 13.000.000 evra iz Salcburga. Samo 228 minuta dobio je Srbin kod Sarija, naravno nije postigao gol.
Izabrane vesti
Ali na letnjim pripremama je pronašao formu i sa četiri gola bio najbolji strelac ekipe. Probio je led u sudaru sa nižerazrenom Flaminijom, onda dao dva komada Avelino, pa jedan Askoliju i sada svi pričaju o njegovoj kvalitetnoj realizaciji. Čak i Gatuzo, iako on i dalje zahteva još jednog špica koji bi trebalo da mu garantuje golove.
“Ratkov ima karakteristike koje mi se zaista dopadaju. Prošle sezone nije igrao mnogo, mora da se oporavi psihički”, komentarisao je Gatuzo, koji je očigledno prijao Ratkovu.
Samom fudbaleru očigledno je prijao Gatuzov stil igre, sa svojih 193 centimetara može da igra i u 4-2-3-1 i u 4-3-3 sistemu, ali to svejedno ne znači da će Ratkov biti prvi špic Lacijala. Gatuzo i dalje traži startera u navali (i dalje je prvi kandidat Santjago Himenez iz Milana, mada se pominju i Benfikin Franjo Ivanović i Sasuolov Andrea Pinamonti), ali barem više ne traži kupca za povremenog srpskog reprezentativca.