Gatuzo se predomislio, Ratkov golovima kupio mesto na klupi

Na izlaznim vratima, a najbolji strelac ekipe na pripremama? Ne ide, shvatio je to i Đenaro Gatuzo, pa je prema navodima Gazete delo Sport rešio da pomiluje Petra Ratkova i zadrži ga u timu i za narednu sezonu.

Podsetimo, pre samo nekoliko dana Italijani su tvrdili da nema šanse da 22-godišnji napadač ostane u Rimu, pošto ga je Gatuzov naslednik Mauricio Sari tamo dočekao na nož zbog toga što ga uprava nije konsultovala prilikom kupovine srpskog napadača za 13.000.000 evra iz Salcburga. Samo 228 minuta dobio je Srbin kod Sarija, naravno nije postigao gol.