Uslovi Tajsa za prelazak u Makabi: Šetač pasa u Tel Avivu i Beogradu; auto mora biti iz Nemačke
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 16:19
Sve želje nemačkog reprezentativca su uslišene
Postalo je jasno da Danijel Tajs neće ni debitovati za Asvel, te da će njegova naredna destinacija biti Tel Avivi, odnosno ekipa Makabija. Kako prenosi tamošnji Kanal 5 Nemac će potpisati ugovor sa Makabijem, bez opcije izlaza, a iskusni centar je pored sume od 2.200.000 dolara po sezoni imao još zahteva.
Kako javlja pomenuti izvor, Tajs je tražio od kluba da mu obezbedi ljude koji će, pazite sada, biti zaduženi za šetanje njegovih pasa. Međutim, pošto će šestostruki prvak Evrope igrati utakmice kao domaćin u Tel Avivu (domaća liga) i Beogradu (Evroliga), on je zahtevao da mu se "profesionalni šetači pasa" obezbede i u glavnom gradu Srbije, kao i u Izraelu.
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Pristali su na ovo u Makabiju, međutim, Nemac je imao još jedan zahtev jednako specifičan kao i ovaj prethodni.
Ume nostalgija da bude velika boljka i problem ne samo za sportiste koji odu u inostranstvo, već i za bilo koga ko je potegao "trbuhom za kruhom". E, zato Tajs želi to da spreči, pa je odlučio da mu klub obezbedi da koristi proizvode proizvedene isključivo u njegovoj domovini. Naravno, na listi prioriteta bilo je prevozno sredstvo, jer auto mora biti iz Nemačke.
Možda je ova njegova strategija bila provera do koje granice može da ide sa ljudima iz Makabija, a možda je to za njega sasvim normalno. Ipak, izgleda da su ga u Tel Avivu baš želeli kada su odlučili da mu sve ispune i "preotmu ga" posrnulom Asvelu.
Kada je reč o njegovim brojkama iz prošle sezone, Tajs je u Evroligi imao prosečan učinak od 9,7 poena i pet skokova, dok je lane najbolju napadačku utakmicu odigrao upravo protiv Makabija i zabeležio 17 poena.