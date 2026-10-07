Radnički se „rešio“ Babakara: Igraće drugu ligu Azerbejdžana

Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 20:42
Napadač iz Senegala napustio Niš posle vrlo mršavog učinka i utiska
U internim razgovorima, u sebi svojstvenim, vrcavim komentarima na svoj drugi mandat na klupi Radničkog, iskusni trener Tomislav Sivić voli da kaže kako niški klub danas ima bar četvoricu boljih opcija u špicu napada od Babakara Embupa, koji je u njegovo vreme, pre tačno godinu dana, bio i prvo i jedino rešenje za tu poziciju.
Umeo je klub sa Čaira u poslednje vreme da pogodi sa strancima, ali će napadač iz Senegala ostati upamćen kao jedan od većih promašaja, iako je u momentu kada je doveden iz Grafičara, i to tako što je za njega plaćeno obeštećenje od oko 100.000 evra, delovalo da je to dobar potez, jer je Babakar bio na radaru još nekih superligaša.
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Nije se snašao u Nišu, iako je gol postigao već na debiju, u sudijskoj nadoknadi za remi na Banovom brdu, ali nakon toga još samo jedan na ukupno 20 nastupa. Još dolaskom Aleksandra Šestjuka na zimu pao je ne u drugi, nego u treći plan, proletos je dva puta ušao u igru na po jedan minut. Status mu se nije promenio ni kada je na Čairu naišao na starog znanca, trenera Marka Neđića, pod čijom komandom je igrao u Grafičaru.
Radnički je već neko vreme pokušavao da se raziđe sa njim, ali je on uživao u blagodetima ugovora u Nišu i nije mu se mrdalo, bez obzira na to što je bio daleko od takmičarskog tima. Najzad su nedavno dve strane uspele da se dogovore oko uslova razlaza, a 23-godišnji napadač, kao slobodan igrač, pronašao je novu sredinu. Igraće fudbal u drugoj ligi Azerbejdžana, u redovima Sabaila iz Bakua. Reč je o timu koji je novu sezonu započeo sa sedam bodova iz prva tri kola.