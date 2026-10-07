Radnički se „rešio“ Babakara: Igraće drugu ligu Azerbejdžana

U internim razgovorima, u sebi svojstvenim, vrcavim komentarima na svoj drugi mandat na klupi Radničkog, iskusni trener Tomislav Sivić voli da kaže kako niški klub danas ima bar četvoricu boljih opcija u špicu napada od Babakara Embupa, koji je u njegovo vreme, pre tačno godinu dana, bio i prvo i jedino rešenje za tu poziciju.

Umeo je klub sa Čaira u poslednje vreme da pogodi sa strancima, ali će napadač iz Senegala ostati upamćen kao jedan od većih promašaja, iako je u momentu kada je doveden iz Grafičara, i to tako što je za njega plaćeno obeštećenje od oko 100.000 evra, delovalo da je to dobar potez, jer je Babakar bio na radaru još nekih superligaša.