Radomir Koković: Velika potrošnja zbog Zvezde, valjda smo se dovoljno oporavili

Protiv Zvezde su izgledali kao ekipa koja bi mogla čak i da nadmaši prošlosezonski uspeh, ali je ostao gorak ukus zbog primljenog gola u 89. minutu. Železničar je protiv aktuelnog šampiona još jednom pokazao koliko ume da bude nezgodan za crveno-bele. Međutim, to je sad iza njih, red je na - Čukarički.

Biće to možda i najteži ispit za ekipu Radomira Kokovića. Ne zbog toga što je tim sa Banovog brda kvalitetniji, nego zato što utakmica sa Brđanima dolazi odmah posle neverovatne potrošnje koju je pančevački tim imao protiv lidera na tabeli.

"Specifična situacija za nas u smislu da je samo dva dana prošlo od utakmice sa Crvenom zvezdom. Ta utakmica je zahtevala od nas veliki napor, kako mentalno tako i fizički. Bila je velika potrošnja na svakom planu. Kao što sam rekao, posle utakmice naš prevashodni cilj je bio da se što pre oporavimo i pripremimo za sledećeg protivnika. To je priroda posla kojim se bavimo, uvek je potrebno dokazivati se iznova i bez obzira kakav mi utisak ostavili protiv Crvene zvezde, mi tu utakmicu moramo da arhiviramo što pre, da naučimo iz analize, a ujedno i da se pripremimo za našeg sledećeg protivnika koji zaslužuje maksimalan respekt", rekao je Koković na konferenciji.