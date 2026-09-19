Radomir Koković: Velika potrošnja zbog Zvezde, valjda smo se dovoljno oporavili
Vreme čitanja: 3min | sub. 19.09.26. | 17:08
Trener Železničara pričao pred meč protiv Čukaričkog
Protiv Zvezde su izgledali kao ekipa koja bi mogla čak i da nadmaši prošlosezonski uspeh, ali je ostao gorak ukus zbog primljenog gola u 89. minutu. Železničar je protiv aktuelnog šampiona još jednom pokazao koliko ume da bude nezgodan za crveno-bele. Međutim, to je sad iza njih, red je na - Čukarički.
Biće to možda i najteži ispit za ekipu Radomira Kokovića. Ne zbog toga što je tim sa Banovog brda kvalitetniji, nego zato što utakmica sa Brđanima dolazi odmah posle neverovatne potrošnje koju je pančevački tim imao protiv lidera na tabeli.
"Specifična situacija za nas u smislu da je samo dva dana prošlo od utakmice sa Crvenom zvezdom. Ta utakmica je zahtevala od nas veliki napor, kako mentalno tako i fizički. Bila je velika potrošnja na svakom planu. Kao što sam rekao, posle utakmice naš prevashodni cilj je bio da se što pre oporavimo i pripremimo za sledećeg protivnika. To je priroda posla kojim se bavimo, uvek je potrebno dokazivati se iznova i bez obzira kakav mi utisak ostavili protiv Crvene zvezde, mi tu utakmicu moramo da arhiviramo što pre, da naučimo iz analize, a ujedno i da se pripremimo za našeg sledećeg protivnika koji zaslužuje maksimalan respekt", rekao je Koković na konferenciji.
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Čuka je posle dobrog starta nanizala četiri meča bez pobede, očigledno je da tim Marka Jakšića ima mnogo problema od kad se povredio FIorin Durimšaj koji je bio veoma važan za igru u napadu.
"Radi se o jako kvalitetnoj ekipi, postoje tu elitno talentovani mladi igrači i iskusni igrači koji imaju velike karijere iza sebe. Sutra nas očekuje veliki izazov, jer se radi se o izuzetnoj ekipi. Mi želimo da pružimo dobar performans, kako bi u nekom mirnom tonu otišli na pauzu koja nas očekuje i kako bi mirno mogli da radimo pred nastavak sezone koji sledi posle reprezentativne pauze. Momci koji su odigrali grom minuta protiv Crvene zvezde su u procesu oporavka i ja se nadam da su se dovoljno oporavili kako fizički tako i mentalno. Naš medicinski tim je, kao i uvek, uradio fantastičan posao i bez ikakvog izgovora i alibija, spremamo se za sutrašnju utakmicu".
Koković je istakao da je fizička priprema meča, jednako teška kao i psihološka. Sve kao uzrok emotivnog pražnjenja.
"Te stvari su povezane, vuku jedna drugu, tako da moramo da se oporavljamo kako fizički tako i psihološki, a ujedno i da prezentujemo igračima sledećeg protivnika, da im damo nove informacije o tome kako sledeći protivnik igra. Veliki izazov za nas, ali bez ikakvog alibija i pravljenja neke odstupnice, mi sutra moramo da budemo pravi ako hoćemo da izvučemo pozitivan rezultat", smatra trener Železničara.
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Nedelja
17.00 (2.60) Mačva Šabac (3.05) Mladost Lučani (2.95) MR
19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) MR
20.00 (1.67) Železničar Pančevo (3.80) Čukarički (5.30) MR
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