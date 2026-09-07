Raport sa srpskoligaških terena: Treneri lete kao konfete

Bilo kako bilo, tri kluba Srpske lige Zapad su se odlučila za promene. Tako je Igora Stojakovića na kormilu FAP-a nasledio Vladimir Stanisavljević . Kada smo već kod timova iz ove grupe, treba utefteriti da je do promene došlo i u Budućnosti Krušik. Otišao je Kosta Marković , a došao je upravo Igor Stojaković , ali zbog papirologije njegov zvaničan debi uslediće u narednom kolu.

Čak šest klubova odlučilo se za promenu trenera posle samo tri ili četiri odigrane runde na terenima četiri grupe srpskoligaškog karavana. Da li to treba da bude pokazatelj ambicija ili samo nastavak prakse da kada nema rezultata, ceh plaćaju treneri, ostaje da se vidi u vremenu koji dolaze.

Dejan Obadović je napustio Rađevac, a na funkciji trenera nasledio ga je Nikola Pejić, do pre nekoliko dana asistent u Loznici.Užička Sloboda nije krenula kako se najavljivalo, pa je mesto na klupi Radmilo Azanjac ustupio Nemanji Blagojeviću. Timok 1919 i OFK Sinđelić su jedni klubovi Srpske lige Istok na čijim su klupama usledile rokade. Tako je u Zaječaru umesto Nenada Vanića stigao Stefan Ranđelović, a brigu o niškim Orlovima posle Saše Rajkovića kao privrenmeno rešenje preuzeo je njegov dosadašnji pomoćnik Đurđević. I onda kao svedočenje šta su promene donele: u vikendu iza nas pobede su ostvarili FAP, užička Sloboda i Timok 1919, dok su se kao bosi po trnju proveli Rađevac, Budućnost Krušik i OFK Sinđelić. TANDEM SE OSAMIO NA VRHU TABELE Dobanovčani i Ušće Novi Beograd gaze bez greške. Oba kluba jedina imaju maksimalan učinak u Srpskoj ligi Beograd. Možda je rano za konstataciju da su se pomenuti klubovi predstavili kao lovci na viši rang, ali je proteklih 180 minuta sasvim dovoljan pokazatelj dobrog ulaska Budućnosti i doskorašnjeg prvoligaša u borbu za bodove. Grupa trećeligaša koju čine klubovi sa područja srpske prestonice zna da bude prilično ujednačena, a 3. kolo je dobar pokazatelj toga. Domaćini su slavili na četiri, a gosti na tri utakmice. Podele na ravne časti nije bilo. Strelci nisu bili posebno efikasni, ali su zadržali prosek od više od dva gola po meču. Ovoga puta učinak je popravila utakmica Budućnost – Torlak (4:0). Ni posle tri kola GSP Polet Dorćol, PKB 1950, Torlak i Prva iskra nisu osetili ukus pobede. Obrenovčani su konačno omrsili brke, jer su slavili protiv BASK-a (2:1). Srpska liga Beograd, rezultati 3. kola: Ušće Novi Beograd – GSP Polet Dorćol 1:0, Budućnost – Torlak 4:0, Zvezdara – Bežanija 0:1, BSK 1926 – Prva iskra 2:0, Jedinstvo – Brodarac 0:2, Radnički (O) – BASK 2:1, PKB 1950 – T6 Nika 0:2.

VETERNIK ODUVAO SLOGU, SLOVEN SE NE ŠALI Gledano po realizaciji, na terenima Srpske lige Vojvodina se igrao najefikasniji fudbal. Mreže su se zanjihale 28 puta, što predstavlja identičan učinak iz premijernog kola. Ono što odmah upada u oči je pogled na tabelu na kojoj primat drže Veternik i Sloboda. Sastavi iz novosadskog naselja i Donjeg Tovarnika imaju učinak tri od tri. Veternik je na svom terenu lako izašao na kraj sa Slogom iz Čonoplje (5:1), dok je Sloboda imala nešto teži put do tri boda, ali je uspela da slavi protiv Divošana (2:1). I u ovoj grupi gostujuće ekipe su bile prilično uspešne, jer su ostvarile po dve pobede i isto toliko remija. Slavio je Sloven u Odžacima i apatinska Mladost Apa u Pančevu, dok podelom plena mogu da budu više zadovoljni Kabel posle gostovanja u Inđiji i OFK Bačka posle ispita u Staroj Pazovi. Srspka liga Vojvodina, rezultati 3.kola: OFK Vrbas – Mladost (BJ) 1:0, Železničar – Kabel 2:2, Indeks – OFK Grandulica 4:1, Sloboda (DT) – Hajduk (D) 2:1, Veternik – Sloga (Č) 5:1, Dinamo 1945 – Mladost Apa 1:3, Jedinstvo (SP) – OFK Bačka 1:1, Tekstilac – Sloven 1:2.

RISTOVIĆ ZADRŽAO PUTARE NA DOBROM PUTU U utaknici punoj naboja, možda ne toliko kvalitetnog fudbala, koliko preokreta, golova i crvenih kartona, Jedinstvo putevi su slavili na travi terena u Valjevu. Užički Putari su savladali Budućnost Krušik (2:1) i tako upisali 12. bod. Posebne zasluge za ostvareno pripadaju Konstantinu Ristoviću, koji je postigao oba gola iako su domaćini poveli pogotkom Nebojše Aleksića. Drame je bilo i u Lajkovcu. Debitant iz Golupca je imao dva gola viška, ali je na kraju morao da se zadovolji samo bodom. Železničar je na krilima dvostrukog strelca Milana Pavlovića uspeo da izjednači i ućari remi (3:3). Nije zabeležena ni posebna efikasnost na mečevima Srpske lige Zapad, ali 22 gola mogu da dobiju prelaznu ocenu. Mada, okršaji u Lajkovcu i Markovcu su u dobroj meri doprineli popravljanju proseka. Zanimljivo, domaćini su ostvarili svega tri pobede, a pored pomenutog remija pored popularne lajkovačke pruge, kao gosti radovali su se Šumadija 1903 u Podunavcima, Jedinstvo putevi u Valjevu, Radnički u gostima kod Takova i Sloboda protiv novajlije Rađevca. Srpska liga Zapad, rezultati 4.kola: Real – Šumadija 1903 0:1, Budućnost Krušik – Jedinstvo putevi 1:2, Napredak – Vujan 4:1, Takovo (GM) - Radnički (V) 0:1, Omladinac (Z) - Zlatibor 1:0, Železničar (L) – Đerdap (G) 3:3, Rađevac – Sloboda 0:3, FAP – Sloga (P) 2:0.

I TO SE DESILO – RADNIČKI IZ PIROTA LIDER Kada je Jagodina već u drugom kolu odnela bodove iz Pirota, posumnjalo se da će Radnički još jednu sezonu samo na papiru završiti kao kandidat za putnika u Mozzart Bet Prvu ligu. Ipak, opekli su se oni koji su tako nešto pomislili. Pored pomenutog rezultatskog neuspeha, Beli su ostvarili tri trijumfa i posle četvrtog kola su lideri na tabeli, iako isti bodovni saldo ima i novajlija Timočanin (devet bodova). Posebno je zanimljivo kako je Radnički došao do pobede protiv rivala iz Niša (2:0). Elem, oba pogotka Piroćanci su postigli u 90. i 93. minutu. Denis Ristov i Lazar Prodanović bili su kovači osvajanja tri boda. Vatre je bilo u niškom naselju Medijana, gde je OFK Brzi brod uspeo da u dva navrata anulira vođstvo kruševačkih Gumara. Debitant Pčinja nije uspela da se odupre kvalitetnom sastavu Jedinstvo 1936, pa su gosti ostvarili ubedljiv trijumf. Desio se vikend u kojem klubovi Srpske lige Istok nisu bili najbolji strelci, ali je isto tako brojka od 27 postignutih golova reper po kojem je ova grupa trećeligaša prepoznatljiva na polju realizacije. Dva kluba se mogu pohvaliti pobedom na strani: ovog puta to su pomenuto kruševačko Jedinstvo 1936 i Jagodina. Nerešeni rezultat mogao je da zadovolji ukuse Trajala i Sloge iz Leskovca. Srpska liga Istok, rezultati 4.kola: Timočanin – Malošište 1:0, Radnički (S) – Sloga (L) 2:2, Morava 1918 – Vlasina 3:1, Đerdap (K) – Jagodina 0:1, Pčinja – Jedinstvo 1936 2:5, Timok 1919 – Rembas 3:1, OFK Brzi brod – Trajal 2:2, Radnički (P) – OFK Sinđelić 2:0.