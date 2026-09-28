Rasing više nije bauk: Magična glava Enera Valensije za Bokino polufinale Kupa

Tresao se neutralni teren u Rosariju. Bilo je i jednih i drugih navijača, a definitivno da nije zažalio niko (mada ovo ne može sa sigurnošću da se kaže za pristalice Rasinga) koje prisustvovao spektaklu.

Boka kao da je prespavala dobar deo utakmice, a onda se probudila u samom finišu u kojem je na pogon Enera Valensije raznela rivala. Ipak, sve do same završnice nominalni gost na ovom meču delovao je bezidejno i kao tim koji nema šta da traži. Rasing je poveo već u 19. minutu zahvačjujući Gastonu Lodiku . Do kraja poluvremena nije bilo promene rezultata, ali je lopta ponovo završila u mreži nominalnih gostiju, a strelac je u 47. minutu bio Adrian Martinez .

Moralo je nešto hitno da se menja u redovima tima sa Bombonjere, jer je Rasing imao ubedljivu prednost. Preuzela je Boka inicijativu, a Valensija odigrao 20 i kusur minuta za pamćenje.

Vremešni Ekvadorac je do kraja utakmice tri puta zatresao mrežu i svaki put je to učinio glavom. Prvi put je doneo samo nadu Boki da nešto može u 72. minutu, kada je posle kornera zakucao loptu u mrežu. Do izjednačenja se nije dugo čekalo jer je napadač gostiju u 80. minutu iskoristio centaršut povratnika Sebastijana Vilje i novim trzajem glave bacio navijače u trans.

Potpuna ludnica nastala je u poslednjem minutu sudijske nadoknade. Imala je Boka akciju, a lopta je došla do Karlosa Palasiosa, momka koji je ušao u igru u 70. minutu. Ovaj je uputio centaršut, pronašao u petercu Ekvadorca, a ovaj zahvatio loptu na idealan način da golman rasinga ne može da dođe do nje. Sudija je pokazao na centar, potom označio kraj meč i sve je bilo spremno za veliko slavlje pristalice Boke u Rosariju.