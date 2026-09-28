Novi problem za Obradovića: Povredio se Ernangomez

Situacija sa Ernangomezom pratiće se na dnevnom nivou, a ni pre ove povrede zdravstveno stanje u redovima Zelenih nije bilo idealno.

Zapravo, Željku Obradoviću fale oni najvažniji igrači. Već duže vreme nema kapitena Kostasa Slukasa, čije je prisustvo samo po sebi mnogo bitno, a šta tek reći za povrede Kendrika Nana i Najdžela Hejsa Dejvisa koje datiraju još i pripremnog perioda.

Ekipa Panatinaikosa sada već može da se smatra značajno slabijom u odnosnu na ono kada je u kompletnom sastavu, a ova nedelja biće prilično izazova i pravi test za Obradovićeve momke, koji posle SUperkupa žele da se vrate na pobednički kolosek.