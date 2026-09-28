Novi problem za Obradovića: Povredio se Ernangomez
Vreme čitanja: 1min | pon. 28.09.26. | 01:05
Van tima su već Kendrik Nan, Najdžel Hejs Dejvis i Kostas Slukas
Panatianikos je prilično šokantno izgubio polufinale Superkupa od PAOK-a, a vrlo moguće i Huanča Ernangomeza.
Španac je tokom ove utakmice osetio bol, a naknadni pregledi ustanovili su da se radi o mišićnom spazmu desnog aduktora. Koliko će Ernangomez odsustvovati, još uvek se ne zna, ali svakako da postoji bojazan da krilni centar propusti nedelju u kojoj je najpre na programu gostovanje Asvelu, a potom meč sa Makabijem u Atini.
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Situacija sa Ernangomezom pratiće se na dnevnom nivou, a ni pre ove povrede zdravstveno stanje u redovima Zelenih nije bilo idealno.
Zapravo, Željku Obradoviću fale oni najvažniji igrači. Već duže vreme nema kapitena Kostasa Slukasa, čije je prisustvo samo po sebi mnogo bitno, a šta tek reći za povrede Kendrika Nana i Najdžela Hejsa Dejvisa koje datiraju još i pripremnog perioda.
Ekipa Panatinaikosa sada već može da se smatra značajno slabijom u odnosnu na ono kada je u kompletnom sastavu, a ova nedelja biće prilično izazova i pravi test za Obradovićeve momke, koji posle SUperkupa žele da se vrate na pobednički kolosek.