Foto: Starsport
Foto: Starsport

Novi problem za Obradovića: Povredio se Ernangomez

Vreme čitanja: 1min | pon. 28.09.26. | 01:05

Van tima su već Kendrik Nan, Najdžel Hejs Dejvis i Kostas Slukas

Panatianikos je prilično šokantno izgubio polufinale Superkupa od PAOK-a, a vrlo moguće i Huanča Ernangomeza.

Španac je tokom ove utakmice osetio bol, a naknadni pregledi ustanovili su da se radi o mišićnom spazmu desnog aduktora. Koliko će Ernangomez odsustvovati, još uvek se ne zna, ali svakako da postoji bojazan da krilni centar propusti nedelju u kojoj je najpre na programu gostovanje Asvelu, a potom meč sa Makabijem u Atini.

Izabrane vesti

Situacija sa Ernangomezom pratiće se na dnevnom nivou, a ni pre ove povrede zdravstveno stanje u redovima Zelenih nije bilo idealno.

Zapravo, Željku Obradoviću fale oni najvažniji igrači. Već duže vreme nema kapitena Kostasa Slukasa, čije je prisustvo samo po sebi mnogo bitno, a šta tek reći za povrede Kendrika Nana i Najdžela Hejsa Dejvisa koje datiraju još i pripremnog perioda.

Ekipa Panatinaikosa sada već može da se smatra značajno slabijom u odnosnu na ono kada je u kompletnom sastavu, a ova nedelja biće prilično izazova i pravi test za Obradovićeve momke, koji posle SUperkupa žele da se vrate na pobednički kolosek.

tagovi

Željko ObradovićKK PanatinaikosEvroliga
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest