Bobi Marjanović: Vujoševića nisu bušili igrači; Vidiš Džejmsa i pomisliš "kakav igrač"

Ono što se izdvaja kao posebno zanimljivo jeste njegovo iskustvo iz CSKA, gde je radio sa Duletom Vujoševićem, a sada je otkrio zbog čega njihov zajednički boravak u Moskvi nije bio uspešan.

"Iz Hemofarma sam otišao u CSKA, kada je otišao Dule Vujošević, ali smo imali veliki peh, jer su svi igrači bili povređeni i skoro da nije ostao niko zdrav. Hrjapa povređen, Smodiš, Holden nešto sa srcem povređen, onda Saša Kaun nešto sa kolenom, Šiškauskas isto. Ostali smo Ja, Šved i Gordon iz Cibone", počeo je priču o CSKA Bobi.

Nastavio je Marjanović da priča o boravku u Moskvi.

"Meni je ovo prvo učešće u Evroligi, a sudije mi ne sviraju nijedan faul. Imam sliku negde kako šutiram, vidi se bolna grimasa na licu i lik mi bukvalno zadnjicom skočio na glavu, a drugi me udara po ruci. Naravno, nisu svirali fauč. Sećam se toga kao da je bilo juče. Šta očekuješ sad? Da ti klinac od 22 godine, Gordon od 23 i Šved od 22 sa ostalim Rusima osvoje Evroligu, to nije realno. Zbog toga mislim da ove priče što ljudi pričaju, kako su igrači bojkotovali Duleta, jednostavno nisu tačne. Jednostavno nismo imali roster. Momci su već imali ugovore, a nisi mogao da ih zameniš i nisu igrali jer su bili povređeni".

Prisetio se Boban i kako je izgledao njegov prvi susret sa NBA zvezdama, dok je nosio dres Armejaca.

"Otišli smo na američku turneju na kojoj smo igrali sa Majamijem, Oklahomom i Klivlendom. Sletimo letom iz Moskve u Majami, a on gori. Bili smo svi u fazonu "Kakvo je ovo mesto na koje smo došli". Bio mi je to drugi put u Americi, prvi u Majamiju. Ulazim u dvoranu, tu Dvejn Vejd, Kris Boš, Lebron koji je tek došao. Igrali smo protiv njih, trče na sve strane, ali nije da nas razbijaju. Gubimo 10 razlike i ide lopta na Lebrona, a on samo dva puta lagano "koš faul". smodiš ga udara po ramenu, a on "and-one". Šta je bre ovo, kakav je ovo igrač? Onda stane u liniju, a ramena mu veća nego kod centra".

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Ni u Oklahomi nije bio bolji doček za CSKA.

"Letimo u Oklahomu, a tamo Durant, Vestbruk, Džejms Harden. Trče, mladi su, presuju, a mi ne znamo gde se nalazimo. Igraju protiv nas i na kraju nas ubiju 20 razlike. Majami nas pobedi možda 10, a ovi 20. Onda treća utakmica Klivlend i njih pobeđuemo. Bili smo tada prvi tim iz Evrope koji je pobedio NBA ekipu u Americi. Sa tim samopouzdanjem se vraćamo i osvajamo turnir u Sankt Peterburgu, a onda prvo kolo Evrolige i fali nam pola igrača i tu je sve stalo. Protiv Milana gubimo 20 razlike i tada sve počinje. Dva poraza od 20 razlike i onda ono rusku neraspoloženje, kada te svi gledaju, a zima je već došla i plus su im i lica takva".

Gorostasni centar imao je zanimljivu priču i o NIkoli Jokiću.

"On je pre svega izuzetan momak, uzoran i pravi car. Njega nisu promenili slava i novac. Skroman je, na zemlji i neko od koga možeš mnogo toga da naučiš. Mi jednom posle treninga otišli da uzmemo običnu pljeskavicu na kiosku ili tako negde. Možeš li da zamisliš da ta slika sada postoji. Sedimo u crvenom Audiju A4, jedemo plejskavicu i pijemo Ivi sok, to je iskustvo koje nikada ne zaboravljaš", rekao je Boban Marjanović.