Raspad sistema na Mestalji posle pet kola: Valensija otpustila trenera i direktora

Valensija će tako dobiti 18. trenera od 2012. godine, što je stvarno neverovatno. U proseku više od jednog šefa stručnog štaba godišnje imaju u poslednjih 14 godina i pitanje da li će se tu zaustaviti. Podsećamo, Korberan je nekada igrao za Valensiju B, rođen je nedaleko od stadiona i nastavio je trend da na klupu sedaju oni koji su bliski klub. Možda i tu leži neki problem. Zamenio je ranije Rubena Barahu na Mestalji u decembru 2024. godine, pa jedobro i potrajao od kada je stigao iz Vest Bromvič Albiona tada.

On je i uspeo da napravi to čudo, kada je iz zone ispadanja digao Valensiju prvo na 12. mesto, pa sledeće sezone na devetu poziciju, ali ovog puta mu ne veruju da može da napravi novo čudo. Loše je ušao u sezonu jer je posle remija u prvom kolu sa Seltom doživeo poraze od Betisa, Deportiva, Barselone i na kraju Sevilje. To je bilo dovoljno da mu se uruči otkaz, pa da se potraži novi trener i pitanje je ko će to biti. Za sada se ništa ne zna. Generalno ne znaju ni gde biju sada u Valensiji.

U poslednjih devet sezona, nisu završili iznad devetog mesta, a nekada su bili redovni učesnici Lige šampiona i ostalih evropskih takmičenja.

Sada im se više smeši odlazak u niži rang. Možda bi im to bilo najbolje, da se udari reset dugme.