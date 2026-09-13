Saša Ilić: Doći će kraj i strpljenju navijača
Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 20:12
„Ovako nešto se skoro nikad nije desilo u istoriji Partizana“, kaže trener crno-belih
Udarac za udarcem trpi Partizan od početka sezone. Ovo je već sada istorijska godina, jer su crno-beli posle osam odigranih kola pretposlednji na tabeli.
Posle IMT-a i kragujevačkog Radničkog, Partizana je u Humskoj večeras pobedila i Vojvodina – 3:2. Trener crno-belih Saša Ilić teško je birao reči kada se pojavio pred novinarima posle utakmice.
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„Čestitam Vojvodini na pobedi, bili su mnogo agresivniji od nas. Većinu drugih lopti su dobili, dva gola smo primili iz skoka. Morali smo mnogo agresivnije i borbenije da uđemo u meč. Kada primiš dva gola, teško je da se vratiš. Imali smo neke periode u drugom poluvremenu kada smo napadali, ali i oni su imali šanse koje su promašili“, ocenio je Ilić.
Partizan je meč izgubio u prvom poluvremenu, koje je završeno rezultatom 0:2.
„Nismo mimali kontrolu u srednjem redu u prvom poluvremenu. Šanse koje smo imali, bile su iz zadržavanja Žea, pa onda iz nastavka. Primimo gol iz prekida i karambola, ne zatvorimo prostor kada nas neko nadskoči i onda je bilo teško u drugom poluvremenu sa određenim izmenama. Momci koji su ušli su doneli određenu energiju, ali nije bilo dovoljno“.
Imao je Partizan i večeras veliku podršku, skoro 10.000 gledalaca.
„I tome će verovatno doći kraj. Hvala na podršci ekipi i meni. Težak period je za nas, tu smo gde smo na tabeli, skoro nikada u istoriji se to nije desilo Partizanu“, priznao je Saša Ilić.