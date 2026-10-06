Rastanak Arsenala i Maduekea realan već u januaru

To ne znači da će Madueke nužno napustiti Emirejts u januaru, ali Telegraph javlja da njegovu situaciju pomno prate Atletiko Madrid i Juventus, kao i nekolicina klubova iz Lige šampiona čija imena nisu navedena. Realnije je da Englez prvo ode na pozajmicu.

Iako slovi za jednog od najdominantnijih fudbalera Premijer lige u igri jedan na jedan, Arteta od starta sezone gotovo da ne koristi bivšeg fudbalera Čelsija koji je jula prošle godine stigao na Emirejts za 56.000.000 evra. I jasno je da nije opravdao uloženi novac. Prošle sezone u kojoj je dva meseca odsustvovao zbog povrede kolena, upisao je 16 startova, a u Premijer ligi postigao je svega tri gola. Na nivou svih takmičenja, Madueke je imao 43 nastupa, osam golova i tri asistencije. Da, umeo je da unese sa klupe nemir u protivničke odbrane, ali statistički nije briljirao.

Tomas Tuhel ga je poveo na Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je nekadašnje krilo PSV-a čak imalo vrlo solidnu minutažu. Počinjao je duele sa Hrvatskom i Ganom u grupnoj fazi,, kao i utakmicu protiv DR Kongo u šesnaestini finala, da bi do kraja Mundijala odigrao još 46 minuta protiv Norveške u četvrtfinalu.