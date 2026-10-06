Rastanak Arsenala i Maduekea realan već u januaru
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 01:56
Atletiko Madrid i Juventus stoje u redu, ali ima tu još klubova iz Lige šampiona
Nije lako sedeti na klupi i dobijati šansu na kašičicu. Nakon šampionske sezone Arsenala u kojoj jeste bio rezervista, ali je ipak imao ulogu, Noni Madueke je postao puki statista reditelja Mikela Artete. Od starta sezone sakupio je manje od 200 minuta na terenu, počinjao je samo Komjuniti Šild i meč Liga kupa protiv Ipsviča što je jasan pokazatelj koliko će ga španski stručnjak koristiti ove sezone, naročito jer je Bukajo Saka neprikosnoven, a Maks Dauman najveći klupski projekat koji se mora razigravati.
Stoga su, prema rečima britanskog Telegrapha, mnogi evropski klubovi bacili oko na Arsenalovo krilo. Drugim rečima, odlazak reprezentativca Engleske kojeg Tomas Tuhel, baš zbog manjka minuta, nije pozvao ovog septembra i oktobra za mečeve Lige nacija, realan je već ove zime.
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To ne znači da će Madueke nužno napustiti Emirejts u januaru, ali Telegraph javlja da njegovu situaciju pomno prate Atletiko Madrid i Juventus, kao i nekolicina klubova iz Lige šampiona čija imena nisu navedena. Realnije je da Englez prvo ode na pozajmicu.
Iako slovi za jednog od najdominantnijih fudbalera Premijer lige u igri jedan na jedan, Arteta od starta sezone gotovo da ne koristi bivšeg fudbalera Čelsija koji je jula prošle godine stigao na Emirejts za 56.000.000 evra. I jasno je da nije opravdao uloženi novac. Prošle sezone u kojoj je dva meseca odsustvovao zbog povrede kolena, upisao je 16 startova, a u Premijer ligi postigao je svega tri gola. Na nivou svih takmičenja, Madueke je imao 43 nastupa, osam golova i tri asistencije. Da, umeo je da unese sa klupe nemir u protivničke odbrane, ali statistički nije briljirao.
Tomas Tuhel ga je poveo na Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je nekadašnje krilo PSV-a čak imalo vrlo solidnu minutažu. Počinjao je duele sa Hrvatskom i Ganom u grupnoj fazi,, kao i utakmicu protiv DR Kongo u šesnaestini finala, da bi do kraja Mundijala odigrao još 46 minuta protiv Norveške u četvrtfinalu.