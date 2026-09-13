Ratko Dostanić kao Mister Iks

Više od ijednog drugog tima iz tog takmičenja…

Ovo je prestoničkom timu bilo drugi put da odigra 0:0. Uz to ima i tri remija rezultatima 1:1. Što je najbitnije, u poslednjih mesec i po dana Dostanićeva ekipa je doživela samo jedan poraz, od aktuelnog šampiona Levskog (1:2). Tamo gde treba da osvaja bodove, osvaja ih, a to vodi ka konačnom cilju.

19.30: (1,73) Botev Plovdiv (3,50) Lokomotiva Plovdiv (4,60)

Sada je Slavija mirna na sredini tabele sa 11 bodova. Pred nekadašnjeg stratega Crvene zvezde stavljen je zadatak da se Slavija ne bori za opstanak, odnosno da izbegne plej-aut, a za to je bitno samo da ne padne ispod osme pozicije.

U remiju sa Spartakom učestovala su dva srpska fudbalera. Kao što je najčešće i slučaj od početka sezone, Dostanić je svih 90 minuta na terenu držao 25-godišnjeg Štopera Nikolu Savića i dve godine mlađeg vezistu Vladimira Miletića.

“Iskreno čestitam mojim igračima, zato što su izdržali da budu koncentrisani svih 90 minuta. Na nekim prethodnim mečevima smo gubili u poslednjim minutima. Za mene postoji prosto pravilo, kada ne možeš da dobiješ meč, nemoj da ga izgubiš”, kazao je Dostanić posle utakmice.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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BUGARSKA 1 – 9. KOLO

Petak

Černo More – Lokomotiva Sofija 2:2 (2:0)

/Sidni 6, Bunas 37 – Aralika 64, Kostadinov 77/

Subota

CSKA Sofija – Arda 4:1 (1:1)

/Sensi 41pen, Pereira 48, Zvarc 53, Pitas 72pen – Karagaren 2/

CSKA 1948 – Dunav 2:1 (1:0)

/Dijalo 4, Grivić 90 – Sent Luis 46/

Nedelja

Slavija Sofija – Spartak Varna 0:0

16.45: (7,75) Botev Vraca (4,20) Levski (1,40)

19.30: (1,73) Botev Plovdiv (3,50) Lokomotiva Plovdiv (4,60)

Ponedeljak

19.30: (1,18) Ludogorec (6,50) Septemvri (13,0)

***Kvote su podložne promenama