Razdor u Portugaliji: Ronaldo nije hteo da trenira, predsednik došao da izgladi problem

Ta situacija servirala je po 'hiljaditi put' staru temu: da li jedan od najboljih strelaca u istoriji fudbala i dalje može ozbiljno da doprinosi na visokom nivou, ili je postao balast nacionalnom timu?

Portugalija i njen novi selektor Žorž Žezus započeli su novi reprezentativni ciklus na idealan način - dve pobede u diviziji A Lige nacija - međutim ono o čemu se u toj zemlji priča i piše isključivo je neprijatan ambijent koji je svojim ponašanjem stvorio Kristijano Ronaldo (41).

Ronaldo se nije proslavio na prvoj utakmici sa Velsom u Lisabonu (1:0) i zamenjen je u 67. minutu. Na meču u Oslu, protiv Norvežana (2:1), presedeo je na klupi svih 90 i kusur minuta - što se nije dogodilo punih 18 godina - nakon čega je jasno pokazao nezadovoljstvo i pokrenuo lavinu. Odmah pošto je sudija odsvirao kraj, zaputio se u svlačionicu, ostavivši saigrače da sami proslave trijumf i pozdrave navijače... "Iskreno, nisam ni primetio da se nije pridružio ekipi na terenu. O razlozima može samo on da govori", kazao je iste večeri na konferenciji za medije Žezus. "To što nije igrao ne znači da ne računam na njega. Reprezentacija pripada svima nama, a on je naš kapiten”. Objasnio je selektor potom i da je imao dogovor sa Ronaldom da uđe u igru u poslednjih pola sata, ali da je 'sam meč diktirao događaje':

"Tačno je, trebalo je da uđe, međutim Ramos je igrao odlično, postigao gol, još jedan mu je poništen. Zato sam procenio da nije bio pravi trenutak za izmenu. Utakmica je otišla u drugom smeru i bio mi je potreban profil igrača koji će osigurati taktičku ravnotežu i sačuvati rezultat".

Ništa od toga nije smekšalo prvu zvezdu, pa ni Žezusova najava da bi mogao da počne protiv Danaca. Već sutradan potrudio se da još otvorenije pokaže koliko je nezadovoljan. Prema informacijama portugalskih medija, Kristijano je izašao na trening, proveo na terenu oko pola sata, a onda se vratio u hotel u Malmeu gde je ekipa bila smeštena. Navodno, pošto nije trenirao (sa ostalima), planirano je bilo da odradi makar vežbe u teretani, međutim on je i to odbio. "Juče su Ronaldo i Žezus proveli nekoliko minuta u razgovoru na jednoj od klupa na stadionu Eleda. Kapiten je pijuckao kafu i gledao u telefon pre nego što je seo. U tom trenutku selektor mu je prišao. Razmenili su potom nekoliko reči, posle čega je igrač napustio stadion", stoji u tekstu Rekorda pod naslovom "Sve o slučaju Ronaldo". Čim je ova vest prostrujala Savez se oglasio nekom vrstom saopštenja u kom je objašnjeno 'da kapiten nije trenirao jer su na terenu nedostajali određeni rekviziti za rad (za koje je CR7 smatrao da su neophodni), ali da je potom odradio vežbe u hotelskoj teretani'. Da se radi o nemuštom pravdanju, odnosno da je atmosfera u reprezentaciji ozbiljno narušena, postalo je jasno kad je objavljena vest da je put Malmea krenuo prvi čovek portugalskog fudbala Pedro Proensa.