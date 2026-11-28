Iako mu je u goste dolazio tim Danijelea De Rosija , koji je bio u naletu i dobio četiri od poslednjih pet mečeva, nije se Kristijan Kivu libio da rotira. Napravio je pet promena u startnoj postavi u odnosu na meč sa Štutgartom dobijen sredinom nedelje u Ligi šampiona, ali to nije ostavilo traga na igri milanskog tima. Štaviše, Nerazuri su pružili jednu od sigurnijih partija u poslednjih nekoliko meseci i već do poluvremena osigurali pobedu, 13. uzastopnu nad Đenovom na Đuzepe Meaci.

Inter je pitanje pobednika rešio u završnih dvadesetak minuta prvog poluvremena. Da budemo precizni 19 - od 29. do trećeg minuta nadoknade - tokom kojih su do vrha napunili mrežu Džastina Bejloa . Načeo ju je Lautaro Martinez prišavši na pogodak od Benita Lorencija na drugom mestu Interove liste strelaca u Seriji A, produbio Markus Tiram, da bi je do kraja pocepao Petar Sučić iz penala, produživši sopstvenu golgetersku seriju. U odsustvu povređenog Hakana Čalhanoglua bela tačka postala je njegovo vlasništvo i hrvatski vezista opravdava poverenje koje mu je Kivu ukazao. Realizovao je penal protiv Atalante, pogodio sa 11 metara i protiv Štutgarta, a siguran je bio i večeras kada se našao oči u oči sa golmanom Đenove.

Đenova je već posle uvodnih 45 bila pregažena, mada je utisak da tako veliki rezultatski deficit nije zaslužila na osnovu prikazanog. Štaviše, ko zna kako bi se utakmica dalje odvijala da je Milutin Osmajić sredinom prvog dela iskoristio jednu od dve vrlo izgledne šanse. Dva puta je crnogorski centarfor u razmaku od stotinak sekundi ostao sam na protivničkom petercu i tukao glavom, ali mu je Ivan Provedel uz velike napore zaustavio oba udarca, sprečivši ga da dođe do sedmog ligaškog gola u sezoni.

Inter je u drugo poluvreme ušao onako kako je završio prvo - furiozno, pa je već u 54. minutu Tiram drugim golom na meču uvećao prednost branioca titule. Činilo se u tim trenucima da gostima sa Friulija preti rezultatska katastrofa, da će kao i pre osam godina na istom mestu dobiti 'petardu', ali je domaćin u nastavku povukao ručnu i poštedeo ga još većeg debakla.

Kako bilo, gol-razliku je 'nabudžio' (+19) i što je još važnije, ostao na tri boda zaostatka u odnosu na vodeći Lacio.