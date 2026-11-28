Sve do večeras. Iako je bolje otvorio utakmicu i u prvih 20 minuta propustio nekoliko vrlo dobrih šansi.

Prvu veliku je propustio baš Vinisijus, u devetom minutu. Kilijan Embape se pravovremeno ubacio iza leđa odbrane, potom je odigrao povratan pas za Brazilca, ali je njegov šut iz trka bio previše slab i Antonio Sivero je lepo odbranio.

Posle toga je i Embape propustio solidnu šansu, da bi kazna za to stigla u 22. minutu. Din Hojsen je izgubio duel sa Tonijem Martinezom, kojeg je imao na leđima. Proklizao je i poslao prekratko dodavanje ka Tibu Kurtoi, napadač Alavesa je presekao to i zaobišao Belgijanca. Njegov šut nije bio dovoljno jak, ali Ibrahima Konate nije uspeo da izbaci loptu pre nego što je ona prešla gol-liniju.

16.15: (12,0) Deportivo La Korunja (7,25) Barselona (1,20) - MOZZART RELAX

Malo je nedostajalo da Džud Belingem uzvrati posle šuta glavom, svega dva minuta kasnije. Standardan Realov speciajl posle kornera Embapea, Englez je pobegao čuvaru i šutirao glavom, ali izblokiran je.

Njemu je ovaj meč mogao da bude poseban, pošto se danas izjednačio sa legendarnim sunarodnikom Dejvidom Bekamom po broju nastupa za Real Madrid. Obojica Engleza su sada odigrala po 159 utakmica za Madriđane. Ipak, Belingem ga neće pamtiti po dobru, jer je u finišu meča dobio crveni karton zbog simuliranja penala. Polako, doći ćemo i do toga.

I pre te situacije iz 88. minuta se ozbiljno zakuvalo na terenu. U finišu prvog poluvremena je Mark Kukurelja pokvareno odgurnuo jednog igrača Alavesa, posle duela na suprotnoj strani terena od lopte. Igrač Baskijaca je probao da inscenira da je dobio udarac i tako iznudi crveni karton, a strateg Madriđana Žoze Murinjo mu je nešto dobacio. Sudija je to čuo i pokazao mu žuti karton, što je naravno izazvalo burnu reakciju Portugalca. Srećom po njega, brzo je sviran kraj poluvremena.

Tokom pauze je Murinjo napravio dve izmene, uveo je Bernarda Silvu i Jana Diomandea umesto Čuamenija i Dijaza. Međutim, nije ni to pomoglo.