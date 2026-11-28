Vratio se Vinisijus posle dva meseca i Real odmah izgubio, uz poništen penal u 88. minutu
Vreme čitanja: 7min | sub. 28.11.26. | 22:56
Alaves šokirao Kraljevski klub na "Santijago Bernabeuu" i prekinuo mu trijumfalni niz - 1:2 (0:1)
Posle dva meseca se Vinisijus Žunior vratio u startnu postavu Real Madrida na prvenstvenoj utakmici i momentalno je Kraljevski klub kiksnuo. Ove subote je u 14. kolu Primere pred svojim navijačima na “Santijago Bernabeuu” izgubio od Alavesa sa 1:2 (0:1).
Ne možemo da kažemo da je (samo) Vinisijus kriv za to, ali verovatno nije slučajnost što je poslednji put Brazilac bio starter u prvenstvu 20. septembra protiv Atletika iz Madrida, kada je njegov tim izgubio sa 1:2, a posle toga je najtrofejniji španski tim vezao šest pobeda.
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Sve do večeras. Iako je bolje otvorio utakmicu i u prvih 20 minuta propustio nekoliko vrlo dobrih šansi.
Prvu veliku je propustio baš Vinisijus, u devetom minutu. Kilijan Embape se pravovremeno ubacio iza leđa odbrane, potom je odigrao povratan pas za Brazilca, ali je njegov šut iz trka bio previše slab i Antonio Sivero je lepo odbranio.
Posle toga je i Embape propustio solidnu šansu, da bi kazna za to stigla u 22. minutu. Din Hojsen je izgubio duel sa Tonijem Martinezom, kojeg je imao na leđima. Proklizao je i poslao prekratko dodavanje ka Tibu Kurtoi, napadač Alavesa je presekao to i zaobišao Belgijanca. Njegov šut nije bio dovoljno jak, ali Ibrahima Konate nije uspeo da izbaci loptu pre nego što je ona prešla gol-liniju.
16.15: (12,0) Deportivo La Korunja (7,25) Barselona (1,20) - MOZZART RELAX
Malo je nedostajalo da Džud Belingem uzvrati posle šuta glavom, svega dva minuta kasnije. Standardan Realov speciajl posle kornera Embapea, Englez je pobegao čuvaru i šutirao glavom, ali izblokiran je.
Njemu je ovaj meč mogao da bude poseban, pošto se danas izjednačio sa legendarnim sunarodnikom Dejvidom Bekamom po broju nastupa za Real Madrid. Obojica Engleza su sada odigrala po 159 utakmica za Madriđane. Ipak, Belingem ga neće pamtiti po dobru, jer je u finišu meča dobio crveni karton zbog simuliranja penala. Polako, doći ćemo i do toga.
I pre te situacije iz 88. minuta se ozbiljno zakuvalo na terenu. U finišu prvog poluvremena je Mark Kukurelja pokvareno odgurnuo jednog igrača Alavesa, posle duela na suprotnoj strani terena od lopte. Igrač Baskijaca je probao da inscenira da je dobio udarac i tako iznudi crveni karton, a strateg Madriđana Žoze Murinjo mu je nešto dobacio. Sudija je to čuo i pokazao mu žuti karton, što je naravno izazvalo burnu reakciju Portugalca. Srećom po njega, brzo je sviran kraj poluvremena.
Tokom pauze je Murinjo napravio dve izmene, uveo je Bernarda Silvu i Jana Diomandea umesto Čuamenija i Dijaza. Međutim, nije ni to pomoglo.
Štaviše, ponovo se zatresla Realova mreža. U 49. minutu je alžirski napadač Abderahmani Rebač savladao Kurtou, ali ispostavilo se da je bio u malom ofsajdu, pa je pogodak poništen. No, u 61. minutu nije bilo spasa za Madriđane.
Veoma lepu akciju je organizovao tim iz Vitorije ispred protivničkog šesnaesterca. Razmenili su ofanzivci u plavo-belom dresu nekoliko brzih dodavanja, pre nego što je nekadašnji napadač upravo Reala Marijano Dijaz podigao loptu i prebacio odbranu rivala. Desni bek Anhel Perez se lepo ubacio, video ga je Dijaz, a Španac je potom lepo realizovao priliku i duplirao vođstvo.
Naravno, nije se Real predao. Već je ušao sa klupe Murinjov zlatni džoker Karlos Espi, a u 69. minutu zatresla se i Alavesova mreža. Izvedena je sjajna akcija posle kornera, Belingem je odložio loptu za Embapea, a Francuz precizno šutirao – 1:2.
Posle toga su sigurno svi na stadionu bili ubeđeni da će Real izbeći poraz, možda i nastaviti seriju koja je do večeras iznosila 10 utastopnih pobeda u svim takmičenjima.
I nizale su se šanse. Embape, Belingem, Espi... A onda, 86. minut, Belingem pada u šesnaestercu, a kao što su nas španske sudije već navikle Sezar Soto Grado pokazuje na belu tačku.
Međutim, oglasila se VAR soba. Pozvale su kolege 46-godišnjeg arbitra da pogleda snimak, na kojem se videlo da Belingem nije fauliran. Taman je Soto Grado krenuo da poništi odluku, kada su mu kolege ponovo skrenule pažnju da malo razmisli da li je Englez simulirao. Dugo se sudija premišljao, znao je da će u svakom slučaju biti meta španskih medija narednih dana, ali na kraju je prelomio i pokazao Belingemu drugi žuti karton. Naravno, odmah potom i crveni, četvrti od dolaska u Real!
Time je suštinski ubio sve šanse Madriđana da dođu barem do utešnog boda.
Ovo je bio već treći njegov poraz, pa će Barselona u nedelju imati priliku da mu pobegne na +6 ako savlada Deportivo La Korunju. Alaves je tako prekinuo seriju od devet uzastopnih poraza od Kraljevskog tima, došao je do prvog trijumfa nad njim još od 28. novembra 2020. godine. Tada je identičnim rezultatom slavio u španskoj prestonici, a podsetimo Real je te sezone izgubio titulu pošto je ostao za dva boda iza prvaka Atletika. Sada bi ponovo ovaj poraz mogao da bude tako skup...
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PRIMERA – 14. KOLO
Petak
Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)
/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/
Subota
Real Betis - Rajo Valjekano 0:1 (0:0)
/De Frutos 71/
Malaga - Atletik Bilbao 3:4 (1:4)
/Kajuste 36, Nino 49, 82 – Sanset 27, Berenger 34, Vilijams 38, Rinkon 44/
Elče - Atletiko Madrid 2:3 (1:3)
/Neto 27, Sangare 48 - Grimaldo 5pen, Kang In 7, Alvarez 41/
Real Madrid - Alaves 1:2 (0:1)
/Embape 69 - Martinez 22, Perez 61/
Nedelja
14.00: (2,15) Valensija (3,35) Osasuna (3,40) - MOZZART RELAX
16.15: (12,0) Deportivo La Korunja (7,25) Barselona (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,70) Selta (3,50) Viljareal (2,45) - MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
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