17.00: (1,10) Turska (23,0) Island (7,50)

Tom izjavom Ataman je kritikovao sistem koji nije omogućio da se Tarik Biberović prijavi kao domaći igrač. Međutim, zbog onoga što je rekao, Turčin je proglašen za rasistu. On se kasnije branio da nije rasista, ali u francuskom savezu rešili su da reaguju na njegove komentare.

Naime, predsednik tamošnjeg saveza Žan Pjer Enkler objavio je da će Ataman biti prijavljen u FIBA zbog onoga što je rekao.

”Ostao sam u šoku zbog izjava koje je dao turski trener, odnosno paralele koju je povukao između tamnoputih igrača i njihove nacionalnosti”, izjavio je Enkler i dodao:

”Naš nacionalni tim je dugo trpeo rasističke uvrede. Zato ovakvi, neobjašnjivi komentari dodatno raspiruju rasističku retoriku, što mi osuđujemo. Mi se borimo protiv takvih komentara i njima nije mesto ni u jednoj sferi života”.

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Tu nije stao...

”Kada takve izjave da poštovani trener kakav je Ergin Ataman, to je jako zabrinjavajuće. Ljuti smo zbog toga i kao savez pružamo bezrezervnu podršku svim igračima koji nose dres Francuske”.

Videćemo kako će se razviti dalje ova situacija.