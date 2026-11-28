Bila je ovo poprilično teška sezona za River. Ispali su iz Kopa Argentine i Kopa Sudamerikana, sve to je uticalo da uprava uruči otkaz Eduardu Kudetu, kog je u ulozi privremenog trenera Rivera nasledio Leonardo Ponsio.

Činjenica je da Ponsio nije imao mnogo vremena za rad sa timom, ali je uspeo da je rezultatski stabilizuje i na kraju dođe do četvrte pozicije u B zoni Klausure sa 26 bodova. Potom je u osmini finala plej-ofa njegov tim eliminisao Lanus sa 3:1 i tako stekao priliku da igra sa Institutom.

02.00: (3,70) Instituto (3,00) River Plejt (2,20)

Plej-of je tako jedina šansa za River Plejt da se domogne Kopa Libertadores, pošto na godišnjoj tabeli nisu uspeli da se plasiraju dovoljno visoko da bi prošli u kontinentalno takmičenje.

Uz sve to, Ponsio nastoji da time obezbedi ostajanje na menadžerskoj poziciji, pošto je u poslednja tri meseca na mestu vršioca dužnosti trenera ekipe iz Buenos Ajresa.

"Sve u životu sam zaradio kroz naporan rad. Kako da ne želim da budem ovde? Ovo sam ja, ovo je moj život, iz dana u dan. Ko ne bi želeo da je na mom mestu?", upitao je Ponsio ovih dana.

Ono što je izvesno za ovaj meč je da će Ponsio vratiti u tim Gonzala Montijela koji će zaigrati umesto Đovanija Gonzaleza. Disciplinska komisija je smanjila broj mečeva suspenzije, pa će desni bek River Plejta biti u startnih 11, pošto je odslužio dva meča suspenzije.

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Da li će u timu biti promena zavisiće najviše od toga da li će se do početka susreta oporaviti Markos Akunja i Lukas Beltran. Obojica su trenirali u petak tako da bi ako ništa drugo mogli da budu na klupi. To je teško reći za Fausta Veru koji i dalje ima problema sa petom, pa je realnije da će on meč početi na klupi za rezerve.

Kada je u pitanju Instituto, treba reći da je La Glorija jedan od timova koji su pokazivali najviše ove sezone. Završili su kao prvi u A zoni sa 34 boda, dok su u osmini finala izbacili Urakan sa 2:1.

"Mislim da smo u posebnoj fazi. Ako se pogledaju rezultati, mi smo u ligaškom delu izgubili dve, a oni šest utakmica. Igraćemo sa svim raspoloživim snagama,a River će morati da uradi mnogo jer ćemo im mi pružiti jak otpor. Znamo kakav su protivnik i šta ih sve prati, dobro smo se spremili za meč", izjavio je trener Instituta Dijego Flores.

Pobednik ovog susreta u polufinalu ide na boljeg iz okršaja između Veleza i Independijentea.

ARGENTINA (KLAUSURA), PLEJ-OF - ČETVRTFINALE

Subota

23.55: (2,15) Velez Sarsfild (3,25) Independijente (3,50)

Nedelja

02.00: (3,70) Instituto (3,00) River Plejt (2,20)

21.00: (1,45) Rosario (4,30) Barakas Sentral (7,50)

Ponedeljak

00.30: (1,45) Boka Juniors (4,50) Himnasija La Plata (7,00)

*** kvote su podložne promenama