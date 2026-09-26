Referendum pred utakmicu sa Izraelom u Bačkoj Topoli, igrači izglasali da se ipak igra

Prema rečima izvršnog direktora FAI Dejvida Kurela, jedan reprezentativac prethodno je selektoru Heimiru Halgrimsonu saopštio da se ne oseća prijatno zbog igranja utakmice i najavio povlačenje iz ekipe. To je, prema njegovom objašnjenju, pokrenulo višesatne razgovore među igračima, stručnim štabom i čelnicima Saveza.

"Jutros je jedan igrač izrazio nelagodu u vezi sa odigravanjem ove utakmice i obavestio selektora da namerava da napusti reprezentaciju“, rekao je Kurel.

Posle razgovora, Savez je odlučio da se direktno obrati ekipi i proveri raspoloženje unutar svlačionice.

" U poslednjih otprilike 90 minuta sproveli smo glasanje među igračima kako bismo utvrdili njihov stav u vezi sa odigravanjem utakmice. Značajna većina bila je za to da nastavimo. Na osnovu toga Savez je doneo odluku da će utakmica biti odigrana, što je od početka i bila naša namera“, objasnio je prvi čovek FAI.

Savez nije objavio identitet igrača koji je izrazio želju da se povuče iz sastava. Selektor Heimir Halgrimson potom je potvrdio da će ostatak ekipe normalno nastaviti pripreme.

"Svi ostali igrači danas treniraju. Razgovori i dalje traju i nismo još došli do konačnog zaključka o svemu, ali nastavljamo dalje. Utakmica će biti odigrana, treniraćemo, a dodatnih razgovora biće večeras i verovatno sutra“, rekao je Islanđanin koji obavlja funkciju selektora Republike Irske.

Irska se prethodnih meseci našla pod snažnim pritiskom dela javnosti i aktivističkih grupa koje su tražile bojkot utakmica sa Izraelom zbog rata u Gazi. Pitanje eventualnog odustajanja dodatno je dobilo na težini zato što bi odbijanje izlaska na teren moglo da povuče disciplinske posledice UEFA, uključujući novčane kazne i druge sankcije u skladu sa pravilima takmičenja. Rasprava unutar irskog fudbala traje već duže vreme. Članovi FAI su još u novembru glasali da rukovodstvo Saveza zatraži od UEFA suspenziju Izraela iz evropskih takmičenja. Sa druge strane, na sastanku Saveza u julu usvojen je stav da reprezentacija ipak treba da odigra zakazane utakmice.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se mečevi ne igraju u uobičajenim okolnostima. Svi domaći susreti Izraela zakazani su u Debrecinu u Mađarskoj, pa će i nedeljni duel biti odigran na neutralnom terenu. Irska je, prema objavljenom planu, i svoj domaći meč protiv Izraela, zakazan za 4. oktobar, premestila u Srbiju, u Bačkoj Topoli, gde bi trebalo da bude odigran bez prisustva publike. Tenzična atmosfera dodatno je pojačana prethodne sedmice, kada je Halgrimson na konferenciji za medije upotrebio termin "genocid“ govoreći o događajima u Gazi.

Izraelski fudbalski savez potom je reagovao i njegove izjave nazvao "glupim i neukim“. Izrael odbacuje optužbe za genocid u vezi sa svojim vojnim operacijama u Gazi. Sve je zato vodilo ka neuobičajenom subotnjem raspletu, umesto klasične pripreme za utakmicu, reprezentativci Irske prvo su morali da odluče da li uopšte žele da je igraju.

Na kraju je prevagnuo stav većine. Irska će u nedelju biti na terenu protiv Izraela, ali je glasanje unutar svlačionice pokazalo da je ovaj meč odavno prerastao granice fudbala.