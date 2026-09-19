Relax uz Petra Sukačeva: U 2. minutu došlo 2+, 3+...
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Vreme čitanja: 3min | sub. 19.09.26. | 17:12
Vojvodina ekspresno povela protiv IMT-a
Poziv u A reprezentaciju dao je krila Petru Sukačevu. Samo dan nakon što je saznao da je na spisku Veljka Paunovića, bek Vojvodine je istrčao na teren protiv IMT-a i već u 2. minutu postigao gol!
Novosadske Lale su mogle da odahnu i da maltene od početka zaigraju rasterećenije sa prednošću na semaforu, a isto tako i kladioci u Mozzart Betu, koji se drže Mozzartovog Relaxa, mogli su odmah da zaokruže da su prošli 2+, 3+, pa čak i Gol Gol (GG), jer sve te igre prolaze ako padne pogodak do 10. minuta utakmice. A, Sukačev je bio precizan već u drugom.
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Sa velikim samopouzdanjem će bek Vojvodine u ponedeljak doći na okupljanje reprezentacije u Staroj Pazovi, pogotovo što bi moglo da se dogodi da bude u startnoj postavi državnog tima, ako se ispostavi da je povreda Alekse Terzića takva da ne može da zaigra protiv Grčke.
A, Vojvodini je IMT veliki dužnik iz prethodne sezone, pa uz to Novosađani su dočekali ovaj meč sa željom da u dobrom raspoloženju dočekaju dugu reprezentativnu pauzu. Bolje za njih nije moglo da počne...