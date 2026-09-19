Relax uz Petra Sukačeva: U 2. minutu došlo 2+, 3+...

Poziv u A reprezentaciju dao je krila Petru Sukačevu. Samo dan nakon što je saznao da je na spisku Veljka Paunovića, bek Vojvodine je istrčao na teren protiv IMT-a i već u 2. minutu postigao gol!

Novosadske Lale su mogle da odahnu i da maltene od početka zaigraju rasterećenije sa prednošću na semaforu, a isto tako i kladioci u Mozzart Betu, koji se drže Mozzartovog Relaxa, mogli su odmah da zaokruže da su prošli 2+, 3+, pa čak i Gol Gol (GG), jer sve te igre prolaze ako padne pogodak do 10. minuta utakmice. A, Sukačev je bio precizan već u drugom.