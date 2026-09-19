Undav razočaran zbog Klopovog spiska: Mislio sam da imam neki kredit...

Na pitanje da li je obavio razgovor sa Jirgenom Klopom, iskusni golgeter je kazao: "Da, naravno. Rekao mi je da sada ima drugačija očekivanja i planove. Nisam dobro odigrao dve utakmice koje je gledao - protiv Bajerna i Kelna. Tako mi je rekao. U redu, moram to da prihvatim. Naravno, to nije uticalo da razočarenje bude manje. No dobro, nisam tip koji očajava. Neću da kukam. Razočarenje je trajalo neko vreme, a onda sam krenuo dalje" .

"Naravno da sam razočaran, mislio sam da sam stekao određeni kredit u nacionalnom timu igrama na Svetskom prvenstvu, ali i pre toga. Izgleda da to ipak nije slučaj. Moraću ponovo da se dokazujem, da dam sve od sebe i još jednom treneru pokažem da mi je tu mesto. Koliko je sve to zamorno? Prilično. Stalno dokazivanje iscrpljuje, međutim radio sam to toliko puta, uradiću ponovo pa ćemo videti. Nadam se da ću već u novembru ponovo biti deo reprezentacije".

Undav ne misli da to što javno priča može da oteža njegovu situaciju...

"Uvek kažem ono što mislim, potpuno otvoreno. Bilo je da je negativno ili pozitivno. Ne brinem zbog toga".

Slično je bilo i kada je Julijan Nagelsman proletos kazao da ga ne vidi kao startnog špica Nemačke zbog njegovih fizičkih karakteristika...

"Tako je celog mog života, uvek moram da se dokazujem. Tako mi je valjda suđeno. Sećam se i ranije šta su ljudi pričali: 'Tvoj govor tela nije dobar, nisi sprinter, ne možeš ovo ili ono'. Moguće da je tako... Ali prošle godine sam učestvovao u 39 golova Štutgarta, s istim tim istim govorom tela".

Samopouzdanje ga, kaže, ne napušta.

"Stvari će doći na svoje mesto. Ako se vratim u nacionalnim tim u novembru, selektor će videti kakav sam igrač i šta sve mogu. Istina je da još nisam postigao gol gol ove sezone, međutim i to će doći na red. Ne sumnjam. Prirodno je da dođe", zaključio je Deniz Undav.