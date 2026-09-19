Armani u finalu Superkupa Italije: Mozes Rajt top pojačanje, Virtus nije izdržao

Ako je neko želeo da vidi šta je Armani dobio dolaskom Mozesa Rajta, nije morao dugo da čeka. Nekadašnji centar Olimpijakosa je u prvoj zvaničnoj utakmici u crveno-belom dresu bio najbolji igrač polufinala. Ubacio je 20 poena za 24 minuta, imao i osam skokova. Bio je stalna meta saigrača u blizini obruča kažnjavao je odbranu Virtusa iz pik-en-rola i tranzicije, te posle ofanzivnih skokova, a posebno je važan bio onda kada je Virtus u poslednjoj četvrtini poslednji put pokušao da zakomplikuje situaciju.

Virtus je, zapravo, bolje otvorio meč. Kesler Edvards pogodio je trojku za 13:6 u sedmom minutu i Bolonja je u tom trenutku delovala organizovanije, čvršće i konkretnije. Bio je to, međutim, praktično poslednji deo utakmice u kojem je tim Aleksa Mumbrua zaista kontrolisao dešavanja. Armani je ubrzo odgovorio strahovito. Nesportski prekršaj nad Devonom Holom pokrenuo je nalet Olimpije, Rajt je završio akciju uz faul, Leandro Bolmaro pogodio trojku, a Darijus Tompson težak šut iz trka i prednost Virtusa istopila se gotovo u nekoliko poseda. Serija je nastavljena i početkom druge četvrtine, pa je od 6:13 Olimpija stigla do 23:14, u ukupnoj seriji 17:1!

Poetin sastav je uspeo da promeni karakter utakmice, što mu je samo otvorilo dizne u narednim minutima. Bolmaro je napadao prvu liniju Virtusove odbrane, Rajt pravio probleme oko obruča, a Milano je iz dobre odbrane počeo da dobija i lake poene. Virtusovi problemi dodatno su se gomilali sa ličnim greškama, prvo Edvards, pa Aliju Dijara i Momo Dijuf već su rano došli u ozbiljnu opasnost. Na sveto je i napad potpuno stao. Do poluvremena je Armani otišao na ubedljivih 40:23, odnosno u seriju od čak 34:10 tokom poslednjih 13 minuta prvog poluvremena. Tada je suštinski i prelomljen meč.

Brojke su dovoljno govorile. Virtus je do odmora pogodio samo jednu trojku iz 13 pokušaja, šutirao i 35 odsto za dva, izgubio deset lopti i nijednog trenutka nije uspeo da pronađe kontinuitet u napadu. Armani takođe nije blistao spolja, ali mu to nije ni bilo potrebno jer je igrao kvalitetnu odbranu, imao i dubinu rotacije koja je protivniku nedostajala, kao i igru u reketu dobrim delom zahvaljujući Rajtu, što je napravilo ogromnu razliku.

Virtus se, ipak, nije unapred predao. Posle najveće razlike od 18 poena (48:30) početkom treće četvrtine, Virtus je reagovao i Rasid Belo je pogodio iz tranzicije, da bi se zatim razigrao i Trent Frejzer. Dve njegove trojke vratile su Virtus na 48:38, a ubrzo je bilo i 53:43. Odjednom je meč ponovo imao makar privid neizvesnosti. Armani, međutim, nije paničio. Pojačanje iz Venecije Ar Džej Kol je odgovorilo trojkom, potom su poene dodavali Alek Piters i Đampaolo Riči, pa je pred poslednjih deset minuta ponovo bilo komotnih 63:48.

Još jednom je Virtus pokušao u završnoj četvrtini. Frejzer i Edvards vezali su dve trojke za 69:54, a Rasid Belo je novim pogotkom spolja smanjio na 69:57. Bio je to trenutak u kojem je Virtus možda poslednji put probao da se trgne, ali tada se ponovo pojavio Rajt. Prvo je poentirao posle ofanzivnog skoka, potom iz tranzicije posle dodavanja Darijusa Tompsona, pa nešto kasnije još jednom pogodio iz blizine na asistenciju Bolmara. Od Virtusovog povratka nije bilo ništa i Olimpija je otišla na ubedljivih 77:59. Rajt je tada već imao 20 poena, a pitanje pobednika bilo je rešeno.

Mumbruovi igrači su u završnici samo ublažili poraz, pa konačnih devet razlike čak i ne oslikava koliko je dugo Olimpija držala utakmicu pod potpunom kontrolom. Uz Rajtovih 20 poena, veoma dobru utakmicu odigrao je i Leandro Bolmaro sa 15 poena, dok je Dijego Flakadori dodao osam. Devon Hol i Đampaolo Riči ubacili su po sedam poena. Marko Gudurić imao je tihu partiju sa četiri poena za 13 minuta uz tri skoka. Kod Virtusa je Kesler Edvards završio sa 14 poena, dok su Trent Frejzer i Derik Alston postigli po 12. Rasid Belo i Davide Kazarin dodali su po deset, a Aliju Dijara devet.

Armani je izborio treće uzastopno finale italijanskog Superkupa, a za trofej će igrati protiv Venecije, rivala sa kojim se pre samo nekoliko meseci borio i za titulu prvaka Italije...