Jabusele i Lesor u klinču zbog tuče u Madridu: Uvek mi priča o tome
Vreme čitanja: 4min | sub. 19.09.26. | 22:01
"Prozivamo se, ali on je moj brat", kaže nekadašnji igrač Reala
/Od izveštača Mozzart Sporta iz Atine/
Novi košarkaš Panatinaikosa, Geršon Jabusele, govorio je za medije nakon završetka pripremne turneje pred početak evroligaške sezone. Pored utisaka o samom meču i timu, francuski reprezentativac se osvrnuo na rad sa Željkom Obradovićem, ali i na poseban odnos koji ima sa Matijasom Lesorom.
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S obzirom na to da su Jabusele i Lesor bili na suprotnim stranama tokom čuvene i burne četvrtfinalne serije Evrolige između Real Madrida i Partizana — koja je ostala upamćena po velikoj tuči i incidentu u kom je Jabusele povredio Dantea Egzuma, novinare je zanimalo da li između njih dvojice i dalje ima "trash talk-a" na tu temu.
"Uvek, svaki put!", uz osmeh je priznao Jabusele.
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Nastavlja u istom dahu...
"On kaže svašta, uvek ima nešto da doda. Stalno idemo sa prozivkama. Ali, naravno, on je moj brat. Podržavamo jedan drugog, dajemo samopouzdanje i guramo se napred. Kada izađemo na teren, borimo se zajedno i dajemo sve od sebe da pobedimo za tim."
Jabusele je izneo i impresije o svakodnevnom radu sa najtrofejnijim evropskim trenerom, Željkom Obradovićem, istakavši da je saradnja s njim izuzetno posebna.
"Poseban je osećaj raditi sa njim. Obratite pažnju na to koliko pazi na apsolutno svaki detalj, što je nama igračima od ogromnog značaja. Pokušava da nas vodi, da nam ulije samopouzdanje i insistira na tome da igramo na pravi način. Naše je samo da slušamo i primenjujemo to na terenu", objasnio je Jabusele i dodao da od trenera oseća veliko poverenje koje se trudi da vrati dobrom igrom i borbenošću.
Četvrtak, 20.15: (1,15) Panatinaikos (20,0) Pariz (6,00)
Jabusele se osvrnuo i na situaciju sa meča kada se bacio za loptom pred kraj utakmice, naglasivši da je to DNK koji želi da prenese na ekipu.
"Ne plašim se da se bacim na parket. Borimo se za ovaj dres, poštujemo klub i navijače koji dolaze da nas podrže. Igram za svoje saigrače i želim da svi imamo isti pristup."
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Posle osvajanja pripremnog turnira i kratkog odmora koji im je trener odobrio, Zelene očekuje priprema za start sezone i prvi evroligaški okršaj protiv Pariza.
"Spreman sam, nemam više izgovora. Tu sam već nekoliko nedelja, radimo naporno i moramo ući maksimalno fokusirani protiv Pariza", zaključio je Jabusele.