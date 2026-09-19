Slučajni prolaznici, bežite, Frankenštajn hoda ulicama Amsterdama: Ajaks ili melje ili pada u kanal
Vreme čitanja: 4min | sub. 19.09.26. | 22:12
Posle dva trijumfa ukupnom gol-razlikom 10:2, Ajaks kiksnuo protiv jednog od najslabijih timova u Erediviziji
Slučajni prolaznici, sklanjajte se na vreme, jer Frankenštajn iz Amsterdama ponovo luta gradom bez ikakve kontrole nad sopstvenim udovima. Ajaks ove sezone kao da ne poznaje sredinu: ili melje sve pred sobom, sipa pet komada i izgleda kao mašina koju je neko konačno sastavio kako treba, ili mu već na sledećem koraku otpadnu šrafovi pa završi pravo u kanalu.
Taman kada se učini da su Kopljanici uhvatili pravi ritam i da stvari polako dolaze na svoje mesto, usledi novi hladan tuš. Posle dve ubedljive pobede od po 5:1 protiv Fortune Sitard i Viljema II, činilo se da je Mičelov tim konačno pronašao željenu brzinu. Napad je proradio, samopouzdanje poraslo, a duel sa Ekscelziorom na Johan Krojf Areni delovao je kao idealna prilika da se dobra serija nastavi. Umesto toga - novi kiks.
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Ajaks je pred svojim navijačima odigrao samo 2:2 protiv jednog od timova koji na papiru pripadaju donjem delu holandske elite, iako je gotovo tokom čitavog meča bio dominantniji rival. Imao je loptu, stvarao prilike, pogađao okvir gola, pritiskao u finišu, ali je ponovo platio ceh sopstvenoj neefikasnosti i greškama u odbrani.
Mičel je posle rotacija protiv Viljema II na bekovske pozicije vratio Antona Gaeija i Kaja Enrikea, ali je Brazilčev povratak trajao svega dvadesetak minuta. Posle starta Erika da Silve Moreire ostao je povređen, pokušao još kratko da nastavi, ali je ubrzo morao da prepusti mesto Ovenu Vajndalu.
Posle petnaestak minuta počele su da stižu i šanse. Oskar Gluh je pokušao udarcem koji je završio pored gola, dok je Kasper Dolberg nešto kasnije snažno tukao i pogodio prečku. Golman Ekscelziora Stijn Van Gasel potom je sjajnom intervencijom zaustavio udarac glavom Tila Kerera.
Delovalo je samo kao pitanje vremena kada će Ajaks povesti. To se konačno dogodilo posle nešto više od pola sata igre. Gluh je sa leve strane poslao nisku loptu u kazneni prostor, Dolberg ju je veoma inteligentno ostavio, a Julijan Brant je iz drugog plana zakucao za 1:0. U tom trenutku sve je izgledalo potpuno rutinski.
Ajaks je kontrolisao igru, Ekscelzior se uglavnom branio, a domaćin je imao situaciju kakvu je želeo. Međutim, Kopljanici ove sezone gotovo nikada ne uspevaju da sebi obezbede potpuno mirno veče. U poslednjim trenucima prvog poluvremena stigla je kazna. Lenard Hartjes iskoristio je lošu reakciju Viktora Cigankova, koji je zbog povrede Stivena Berhujsa prvi put bio starter, i pogodio iza leđa Marka Andrea ter Štegena za 1:1.
Ajaks je u nastavku izgledao kao tim koji se još nije oporavio od udarca primljenog pred odlazak na odmor. Nestalo je sigurnosti iz prvih 45 minuta, a Ekscelzior je počeo sve češće da veruje da može do potpunog preokreta. I uspeo je. Posle nešto više od sat vremena Irakli Jegojan je sjajno probio po strani, izbacio Vajndala i pronašao Slitija na drugoj stativi. Ovoga puta nije bilo greške - 1:2.
Tim koji je do tada bio gotovo potpuno potčinjen odjednom je imao prednost protiv Ajaksa. Mičel je morao hitno da reaguje. U igru su ušli Oliver Edvardsen i Tolu Arokodare, a upravo je Nigerijac gotovo momentalno opravdao poverenje. Gluh je još jednom napravio višak i poslao snažnu prizemnu loptu kroz kazneni prostor, a Tolu se najbolje snašao i pogodio za 2:2.
Ajaks je tada krenuo po potpuni preokret. Mičel je dodatno osvežio tim ulascima Sofijana Amrabata i Abdelaha Ouazanea, pa se praktično igralo na polovini Ekscelziora. Gosti su se branili svim raspoloživim snagama, ali su uspevali da prežive nalet za naletom. Alireza Jahanbakš je u jednoj situaciji spasavao goste, Tolu je pogodio stativu, dok je Gluh jedan od poslednjih pokušaja poslao preko gola. Ekscelzior nije poklekao.
Umesto treće uzastopne ubedljive pobede, Ajaks je ostao na jednom bodu i tako već treći put ove sezone ispustio bodove u Erediviziji. Još je neprijatniji podatak da Kopljanici sada već pet utakmica zaredom nisu uspeli da savladaju Ekscelzior.
Posle reprezentativne pauze Ajaks će na svom terenu dočekati NEC, dok Ekselsior igra protiv Groningena. Do tada će Mičel imati dovoljno vremena da razmisli kako da reši možda i najveći problem ovog Ajaksa. Jer kvalitet očigledno postoji. Kada sve funkcioniše, Ajaks može da postigne pet golova i da protivnika potpuno razbije. Ali samo nekoliko dana kasnije isti tim može da propusti gomilu šansi, primi dva gotovo nepotrebna gola i ostane bez pobede protiv Ekscelziora. I upravo je ta nepredvidivost trenutno najveća prepreka između Ajaksa i ozbiljne borbe za sam vrh.
EREDIVIZIJA – 7. KOLO
Petak
Groningen – Zvole 3:0 (2:0)
/Van Bergen 20, Šrojders 43, Land 68/
Subota
Den Hag - Kambur 1:1 (0:1)
/Barani 74 - Kvam 44/
Sparta Roterdam - Herenven 0:4
/Kurtens 28, Trenskov 43, Rivera 56, Fardži 75/
Ajaks - Ekscelzior 2:2
/Brant 32, Arokodare 64 - Hartjes 45+1, Sliti 62/
Viljem II - Fortuna Sitard 0:0
Nedelja
12.15: (1,27) Fajenord (5,60) Utreht (8,50)
14.30: (1,25) AZ Alkmar (6,80) Telstar (9,00)
14.30: (3,10) Tvente (3,80) PSV Ajndhoven (2,15)
16.45: (1,95) NEC (3,70) Go Ahed Igls (3,70)
***Kvote su podložne promenama