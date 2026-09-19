Slučajni prolaznici, bežite, Frankenštajn hoda ulicama Amsterdama: Ajaks ili melje ili pada u kanal

Ajaks je pred svojim navijačima odigrao samo 2:2 protiv jednog od timova koji na papiru pripadaju donjem delu holandske elite, iako je gotovo tokom čitavog meča bio dominantniji rival. Imao je loptu, stvarao prilike, pogađao okvir gola, pritiskao u finišu, ali je ponovo platio ceh sopstvenoj neefikasnosti i greškama u odbrani.

Mičel je posle rotacija protiv Viljema II na bekovske pozicije vratio Antona Gaeija i Kaja Enrikea, ali je Brazilčev povratak trajao svega dvadesetak minuta. Posle starta Erika da Silve Moreire ostao je povređen, pokušao još kratko da nastavi, ali je ubrzo morao da prepusti mesto Ovenu Vajndalu.

Posle petnaestak minuta počele su da stižu i šanse. Oskar Gluh je pokušao udarcem koji je završio pored gola, dok je Kasper Dolberg nešto kasnije snažno tukao i pogodio prečku. Golman Ekscelziora Stijn Van Gasel potom je sjajnom intervencijom zaustavio udarac glavom Tila Kerera.

Delovalo je samo kao pitanje vremena kada će Ajaks povesti. To se konačno dogodilo posle nešto više od pola sata igre. Gluh je sa leve strane poslao nisku loptu u kazneni prostor, Dolberg ju je veoma inteligentno ostavio, a Julijan Brant je iz drugog plana zakucao za 1:0. U tom trenutku sve je izgledalo potpuno rutinski.

Ajaks je kontrolisao igru, Ekscelzior se uglavnom branio, a domaćin je imao situaciju kakvu je želeo. Međutim, Kopljanici ove sezone gotovo nikada ne uspevaju da sebi obezbede potpuno mirno veče. U poslednjim trenucima prvog poluvremena stigla je kazna. Lenard Hartjes iskoristio je lošu reakciju Viktora Cigankova, koji je zbog povrede Stivena Berhujsa prvi put bio starter, i pogodio iza leđa Marka Andrea ter Štegena za 1:1.