REZZIME DANA (nedelja): Kopenhagen se sapleo pred Zvezdu i srušio mnoge tikete

ZAOKRUŽENO

NOTINGEM FOREST – ARSENAL (tip 2, kvota 1,63) – rezultat 0:1

Ne pobeđuje Arsenal glatko u Premijer ligi, ali ne dozvljava Mančester Sitiju da se odlepi, te odleprša do ostnije bodovne prednosti. Pre nedelju dana protiv Lidsa, šampion je morao da se vraća iz minusa, da bi u 7. kolu, uz ogromne probleme u kreaciji, ipak uspeo da slomi Notingem Forest i spreči treći uzastopnu nulu na Siti graundu - 0:1.

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SELTIK – HARTS (tip 1, kvota 1,57) – rezultat 7:1

Harts je bukvalno bio pregažen. Seltik je dominirao od prvog minuta i rivalu u mrežu spakovao sedam komada. Zaista neverovatna partija domaćina koji je bio silno motivisan da pobedi, jer je prošle godine Harts umalo uzeo titulu.

BRAJTON – KRISTAL PALAS (tip 1, kvota 1,48) – rezultat 5:0

Kako ono kažu - "Gasi mešalicu, motaj kablove". E, to je bio ovaj meč. Kristal Palas se nije pojavio, a Brajton se poigravao. Najbolji momenat priredio nam je Dijego Gomez koji je dao gol sa pola terena.

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LION – NICA (tip 1, kvota 1,88) – rezultat 2:1

Nije znao Ruben Amorim šta da radi sa Zakarijem Atakameom. Nije ga imao u planovima, ideja je bila da poziciju desnog ving-beka pokriva Samuel Čukvueze. Zato je uprava Milana rešila da ga pošalje na pozajmicu u Lion. Zakari Atekame je apsolutni hit francuskog šampionata. Očigledno da mu sistem sa četvoricom pozadi baš leži. Prethodne sezone u dresu Rosonera je imao dva gola i dve asistencije na 27 mečeva, ove na sedam ima tri gola i dve asistencije. Poslednju asistenciju upisao je večeras protiv Nice (2:1).

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PAOK – IRAKLIS (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 2:1

Da se, već u uvodu poigramo rečima. PAOK je na svojoj Tumbi počekao Iraklis, a tomb bi na engleskom bila grobnica. Igrao se večeras u Solunu mali gradski derbi u 7. kolu Superlige, delovalo je da će PAOK, posle Kalamate, izgubiti od još jednog povratnika u elitini rang, ali iz kanala su ga izvadile sudijske odluke i VAR soba, dok su isti zakopali klub koji gotovo čitavu deceniju nije uživao u društvu najboljih. Novopečeni prvoligaš je vrlo korektno počeo sezonu, večeras flertovao sa rušenjem gradskog rivala i skokom na visoko šesto mesto, ali će se u narednim danima mnogo prašine i galame dići oko odluka Vasiliosa Focijasa koji je i te kako imao uticaj na krajnji ishod meča - 2:1.

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REAL MADRID – SEVILJA (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 4:1

Dominirao je Real Madrid, zaista. Manje više sve je rešio u prvom poluvremenu posle golova Gulera i Embapea, koji je u drugom delu dao i penal, a Diomande je sve rešio.

PRECRTANO

KOPENHAGEN – ORHUS (tip 1, kvota 1,57) – rezultat 1:1

Prosek datih golova Kopenhagena u ovoj sezoni je lepih 2,6 po meču. Donelo mu je to prvo mesto na tabeli danskog prvenstva, kao i ubedljivih 3:0 protiv Brage na startu Lige konferencije, ali izabranici Boa Svensona na megdan Crvenoj zvezdi u četvrtak (18.45) dolaze poremećenih nišanskih sprava. U delu sa aktuelnim šampionom, ali i posle ovog 11. kola ekipom iz donjeg dela tabele, Orhusom, Kopenhagen je osvojio samo bod - 1:1.

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TVENTE – ULTREHT (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 1:2

Veliko iznenađenje u Holandiji. Utreht je napravi preokret i pobedio Tvente na njegovom terenu. Ništa nije ukazivalo na ovako nešto, Tvente je bio tim koji više napadao, stvarao više šansi, ali fudbal je takva igra. Utreht je svoje iskoristio i ukrao tri boda na strani.

ŽELEZNIČAR PANČEVO – PARTIZAN (tip 2, kvota 3,00) – rezultat 1:0

Za titulu nije ni bio konkurent. Sa Vojvodinom je hteo da se trka, ali ne može, što su mu Novosađani stavili do znanja u međusobnom duelu. Izgleda da ne može ni sa Železničarom, pa u ovom trenutku Partizan dvogledom mora da traži Pančevce, koji sa IMT-om ističu kandidaturu za raspodelu međunarodnih ulaznica. Devet koraka prednosti više ima sastav Radomira Kokovića, koji je u prvom poluvremenu očitao lekciju iz modernog napadačkog, a u drugom iz takmičarskog fudbala i promućurno dopisao tri boda, pošto je prvi put u Pančevu ukočio Parni valjak – 1:0.

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JUVENTUS – LACIO (tip 1, kvota 1,63) – rezultat 0:3

Lacio je fantastičan start sezone ukrasio pobedom na Juventusovom terenu – 3:0. Štoper Oliver Provstgor i krilni napadač Gustav Isaksen su dali po gol u trijumfu posle kojeg će na Lacio morati da se gleda drugačijim očima. Nizali su Nebeskoplavi pobede od starta sezone, pratili Inter, ali mnogima je delovalo da je to prolazni hit koji će brzo da utihne. Imali su i sreće, lakši raspored, svežiji su od konkurencije jer ne igraju Evropu… Ali, pobeda nad objektivno jačim Juventusom u Torinu je prvi ozbiljan dokaz da su Gatuzo i ova generacija igrača dobro kliknuli i da bi mogli da budu hit sezone.

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