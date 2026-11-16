ŠVAJCARSKA - ŠKOTSKA (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 4:0

Švajcarska je u stilu proslavila povratak u A diviziju. Selektor Murat Jakin je dao šansu nekim igračima koji su do sada imali manju minutažu, ali razlika se nije mnogo osetila. Iako je Škotima pobeda bitna i zbog Lige nacija i zbog mesta na žrebu u kvalifikacijama za EP, jednostavno nisu mogli da pariraju daleko ozbiljnijem domaćinu.

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ISLAND – LUKSEMBURG (tip 1, kvota 1,18) – rezultat 3:0

Island je imao zicer na svom terenu za povratak u B diviziju Lige nacija i nije ga propustio. Islanđani su ozbiljno pristupili duelu sa autsajderima iz Luksemburga i već do poluvremena obavili veći deo posla. Vilumson u 25. minutu, pa Gudjonsen iz penala u 37. su širom otvorili vrata pobede koju je potvrdio Elertson na početku drugog dela igre.

ALBASETE – SELTA II (tip 1, kvota 1,52) – rezultat 1:0

U jeku reprezentativnih akcija, igrao se i klupski fudbal u drugoj ligi Španije. Zaostali meč su odigrali Albasete i B tim Selte. Domaćin je nastavio niz dobrih rezultata i četvrtom uzastopnom pobedom savladao goste iz Galicije. Dovoljan je bio autogol Rodrigeza u desetom minutu…

LITVANIJA – LIHTENŠTAJN (tip 1, kvota 1,10) – rezultat 2:1

Nije bilo rezultatskog imperativa ni za jedan od dva tima jer svi iz D divizije idu u viši rang. Litvanci su opravdali ulogu favorita i došli do druge pobede u četiri meča. Poveli su nakon petnaestak minuta igre, potom je Ruzgis u 50. minutu duplirao prednost, da bi Lihtenštajn u nastavku konačno stigao do prvog pogotka u Ligi nacija.

MAKEDONIJA - SLOVENIJA (tip 2, kvota 1,47) - rezultat 0:3

Slovenci su zadržali ozbiljan pristup i odradili ono što je do njih da se ne uzdaju u pomoć drugih. Danijel Šturm je nakon pola sata igre načeo domaćina, a na kraju je potvrdio pobedu drugim golom u nadoknadi vremena. U međuvremenu je i David Zec zatresao mrežu Stoleta Dimitrievskog.

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GRČKA - SRBIJA (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 1:0

Imala je Srbija luksuz večeras u Volosu da može i da izgubi sa tri razlike, pa da se plasira u martovski baraž i poražena je sa „samo“ 1:0, te će na proleće probati da se izbori za opstanak u elitnom društvu. Gde joj po svemu viđenom ove jeseni nije mesto.

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NEMAČKA - HOLANDIJA (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 5:0

Maltretirala je pre tri dana Holandija Grčku, a tri dana kasnije, berlinski "Olympiastadium", najbolja Nemačka u prvih šest utakmica Jirgena Klopa na kormilu i Holandija koja 67 godina nije doživela sličan debakl. Ćavijeva četa nadigrana, razbijena, rasKLOPljena i ponižena.

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KUBA - GRENADA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 9:0

Istresala se Kuba u Konkakaf Ligi nacija nad nemoćnom Grenadom. Ništa joj gosti nisu mogli, a mreža im je bila puna do vrha. Četiri komada domaćin je spakovao do poluvremena, mogao je da popusti, ali je dodao gas.

GVADALUPE - BERMUDI (tip 1, kvota 1,10) - rezultat 4:1

Držali su se Bermudi u prvom poluvremenu, do odlaska na odmor primili su samo jedan gol. Čak su i odgovorili u nastavku, ali kao da su gosti tako iziritirali Gvadalupe, pa su dva puta u završnici vadili loptu iz mreže.

PRECRTANO

GIBRALTAR - MALTA (tip 2, kvota 1,63) - rezultat 1:1

Danas je izdala samo Malta. Povela je preko Kurta Šoa još u uvodnom delu utakmice, povlačila je konce, ali je u finišu popustila. Karlos Ričards je zatresao mrežu i doneo bod Gibraltaru.