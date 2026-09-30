REZZIME DANA (sreda): Mozzart RELAX je peglao situaciju

ZAOKRUŽENO

ERITREJA – JUŽNA AFRIKA (tip 2, kvota 1,23) – rezultat 0:5

Tukla je Južna Afrika iz svih oružja po nemoćnoj Eritreji i na kraju servirala petardu. Sve je bilo gotovo posle prvih 45 minuta. Gosti su u nastavku samo dotukli nejakog domaćina. Ovde je Mozzart RELAX dvojka došla u nadoknadi vremena u prvom poluvremenu, pri 0:2 za Južnu Afriku.

TZV. KOSOVO M21 – KIPAR M21 (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 2:1

Tenzična i nervozna utakmica u kojoj je domaćin uspeo da posle preokreta dođu do trijumfa. Kiprani su meč završili sa dva igrača manje. Inače, domaćin je sa 2:1 poveo golovima u 69. i 76. minutu, kada je kec definitivno zaokružen uz Mozzart RELAX.

ČEŠKA M21 – BUGARSKA M21 (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 1:0

Čudno je kako Česi nisu dali više od jednog gola s obzirom da su imali 22 šuta ka golu rivala. Ali onaj jedan je završio u mreži. Dovoljno da pobede.

BIRMINGEM Ž - LIVERPUL Ž (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 3:4

Kakvo ludilo od utakmice. Domaće fudbalerke su morale tri puta da ga dobiju kako bi konačno pobedili. Birmingem se vraćao i vraćao, ali je spas došao u trećem minutu nadoknade.

VEST HEM Ž. - SAUTEMPTON Ž. (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 3:1

Bilo je problema u prvom poluvremenu jer je Sautempton vodio. Ali u nastavku, potpuno drugačija priča. Vest Hem je shvatio da ej vrag odneo šalu i sa tri komada završio posao.

ŠKOTSKA M21 - AZERBEJDŽAN M21 (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 5:2

Kao dlanom o dlan dade Škotska tri gola posle vođstva Azerbejdžana. U periodu od 24. do 28. minuta. Sve posle toga bilo je rutinsko odrađivanje posla i kec je mogao da bude zaokružen mnogo pre 90. minuta.

BENFIKA Ž. – BAJERN Ž. (tip 2, kvota 1,25) – rezultat 0:3

Mučile su se gošće i onda - tras! Za 15 minuta Bajern je spakovao tri gola u mrežu Benfike. Kao da su prekopirale svoje kolege iz muške sekcije. Inače, pri 0:2 za Bajern u 80. minutu, što se tiče Mozzart RELAX dvojke sve je bilo definitivno rešeno, pa se treći gol čekao samo zbog onih koji su tipovali na golove.

PARIZ Ž. – ARSENAL Ž. (tip 2, kvota 1,35) – rezultat 2:2 - PROŠAO MOZZART RELAX

Ozbiljan kiks fudbalerki Arsenala. Imale su sve. Dva gola prednosti, terensku inicijativu, veći posed, ali šta to vredi kad ne mogu da sačuvaju rezultatski plus. Na kraju su primile gol tri minuta pre isteka 90. I, jeste, ovde dvojka nije došla, došao je X, ali da budemo precizni, to u Mozzartu nije važilo, jer je Arsenal u 50. minutu poveo sa 0:2, a to je značilo da je dvojka uz Mozzart RELAX prošla, pošto je gostujući tim u tom momentu imao dva gola prednosti.

PRECRTANO

ISTLEIT - SAUTEND (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 1:1

Kakav nesrećan kraj utakmice. Gosti su imali vođstvo sve do prvog minuta nadoknade, a onda trenutak nepažnje i ode mast u propast.

LION Ž - ČELSI Ž (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 0:0

Bio je Čelsi favorit protiv Liona, ali tu ulogu nije opravadao, čak je francuski tim bio ravnopravan i na kraju uspeo da dođe do zasluženog boda.