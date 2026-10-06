REZZIME DANA (utorak): Sjajno veče i fudbala i sportskog klađenja

ZAOKRUŽENO

HRVATSKA – ŠPANIJA (tip 2, kvota 1,32) – razultat 1:2

Došli su na Poljud, patili su i Luis de la Fuente poslao je na teren najboljeg džokera na svetu. Istrčao je Mikel Merino na travnjak poljudske školjke i Hrvatima isisao dušu.

ENGLESKA – ČEŠKA (tip 1, kvota 1,13) – razultat 3:0

Odavno je već najbolji strelac reprezentacije, a uskoro će još jedna statistička kolona biti u njegovom 'vlasništvu'. U četvrtom kolu Lige nacija odigranom na Vembliju, Hari Kejn se izjednačio sa Šiltonom po broju nastupa za Englesku i ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti već za nešto više od mesec dana prisvojiće još jedan rekord.

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MOLDAVIJA – SLOVAČKA (tip 2, kvota 1,48) – razultat 0:4

Meč je odigran na stadionu Zimbru u Kišinjevu, a Slovaci su dominirali od samog početka. Slovačka je ovom pobedom zadržala prvo mesto u grupi (Liga C, Grupa 3).

ŠVAJCARSKA – MAKEDONIJA (tip 1, kvota 1,08) – razultat 3:0

Švajcarska je rutinski savladala Makedoniju 3:0 (1:0) i tako došla na maksimalnih 12 bodova iz septembarsko-oktobarskog reprezentativnog termina. Na dva kola pre kraja, Švajcarska ima 12 bodova, Slovenija 7, Škotska 4, Makedonija 0.

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ANGOLA – MALAVI (tip 1, kvota 1,37) – razultat 3:1

Odigrana je ovog utorka i jedan susret kvalifikacija za Kup afričkih nacija gde je domaći tim bez previše problema odbranio svoj teren i mnoge tikete uplaćene u MOZZARTU,

HADERSTFILD – ROČDEJL (tip 1, kvota 1,28) – razultat 5:0

Kakvo dranje u Liga kupu Engleske, trećem najznačajnijem takmičenju u okviru najstarije fudbalske federacije. Pukla je petarda u Hadersfildu, a domaćin je zbog direktong crvenog kartona ostao bez jednog igrača pri kraju susreta.

ALBANIJA – SAN MARINO (tip 1, kvota 1,52) – razultat 2:1

Aslani je doneo rano vođstvo ekipi Albanije, ali je Lazari u 66. šokirao prisutne na Areni kombetare u prestonici. Aslani je pak u sudijskoj nadoknadi doneo tri poena domaćinima sa bele tačke.

PRECRTANO

ŠKOTSKA – SLOVENIJA (tip 1, kvota 1,85) – razultat 1:2

Slovenija je priredila iznenađenje u utakmici četvrtog kola Grupe 1 B divizije Lige nacija, pošto je na Hempden Parku savladala Škotsku 2:1 (0:1) i tako trasirala sebi put ka osvajanju drugog mesta u grupi koje znači plasman u baraž za ulazak u A diviziju Lige nacija.

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ESTONIJA – ISLAND (tip 2, kvota 1,52) – razultat 0:0

Prazne puške na Le kok areni u Talinu, na hladnom Blatiku. Islanđani su imali veći posed lopte (60 %), ali su obe ekipe uputile po tri šuta u okvir gola, pa su mreže mirovale. Island ostaje na prvom mestu u grupi sa sedam poena, dok ih Estonija prati sa pet ( Liga C, Grupa 4).