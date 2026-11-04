Još jedno bravo za Zvezdine omladince, zakazan dvomeč sa Salcburgom

Bio je vezista crveno-belih na pravom mestu posle odbranjenog šuta kapitenu Vesku Čukiću i dobrom reakcijom na vreme rasteretio ekipu, te olakšao put ka narednom kolu UEFA Lige mladih. Crveno-beli će sada igrati u finalu staze nacionalnih šampiona, odnosno ekipa čiji prvotimci nisu uspeli da se domognu elite, već su to obezbedili sami kroz domaća prvenstva za uzrast do 19 godina.

Imali su Rakićevi fudbaleri kontrolu nad utakmicom, mogli su i ubedljivije da slave da su Šarić, Vranić, Radović, Baucal, Bakalović, Petrović... bili precizniji, ali ispotavilo se da im je ponovo jedan gol bio dovoljan. U prvom meču postigao ga je Kinez Ksijan Van, koji je i danas imao nekoliko dobrih poteza na sredini terena.

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Crveno-beli su danas nastupili bez Andrije Pejakovića koji je isključen u prvom meču, a protiv Salcburga (25. novembra u Austriji i 9. decembra u Beogradu) biće prilično oslabljeni za nekoliko kadetskih reprezentativaca, koji će predstavljati Srbiju na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina. Poziv selektora Igora Matića dobili su Savo Radanović, Strahinja Baucal, Filip Đurić, Dragan Anokić, Ognjen Matanović, Andrej Sibinović, kao i sada već standardni prvotimac Matej Strika.

Salcburg je u ovoj rundi eliminisao Genk posle 1:1 i 4:3, a klub iz Mocartovog grada je pre dve sezone stigao do polufinala ovog takmičenja. Tamo ga je zaustavio Trabzon, koji je potom u finalu poražen od Barselone sa 1:4.

Sastav Crvene zvezde (4-3-3): Radanović - Mitrović, Vranić, Baucal, Đurić - Trpevski (61. Petrović), Miletić (61. Grbić), Ksijan (78. Lazović) - Radović (61. Bakalović), Šarić, Čukić (87. Vasiljević).