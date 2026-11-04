Rafa Nadal potpisuje za Real Madrid
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 16:07
Legendarni teniser nije više samo "običan" član Kraljevskog kluba, već deo direktorskog borda... Deluje da je ovog priprema da je jednog dana preuzme predsedničku funkciju
Ostaje još formalno "da", ali suštinski, stvar je rešena. Rafael Nadal će postati deo direktorskog borda Real Madrida. Klub će mu na generalnoj Skupštini 21. novembra ponuditi mesto, a Rafa će ga prihvatiti. Iz vizure španske javnosti, ovo je bitan korak ka predsedničkoj poziciji koja mu, čini se, sleduje u budućnosti.
„Bord direktora Real Madrida, na današnjoj sednici održanoj u sredu, 4. novembra, odlučio je da Skupštini predstavnika članova kluba predloži potvrđivanje imenovanja Rafaela Nadala Parere, člana kluba pod rednim brojem 67.778, za novog člana Borda“, navodi se u saopštenju Kraljevskog kluba gde se takođe navodi: „Za Real Madrid i čitavu zajednicu madridista predstavlja ogromnu čast i ponos što će se ličnost takvog ugleda, kako zbog sportskih dostignuća, tako i zbog ljudskih kvaliteta, istinska ikona španskog i svetskog sporta, pridružiti našem Upravnom odboru i sa te pozicije doprinositi sadašnjosti i budućnosti našeg kluba.“
U Španiji se uveliko spekuliše da je Florentino Perez koji je ove godine obnovio predsednički mandat, u legendarnom teniseru i jednom od najvećih sportista svih vremena, pronašao svog naslednika. Istina, sve je još na nivou glasina.
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Uslov za predsedničku kandidaturu jeste članstvo (socios) u klubu od najmanje punih 20 godina, kao i da kandidat može da predstavi lične, finansijske garancije. A Rafa je počasni član Blankosa od marta 2011. godine.
"Želim da zahvalim predsedniku Florentinu Perezu i Upravnom odboru na predlogu da se pridružim Upravnom odboru Real Madrida. Prihvatio sam ovu ponudu sa velikim entuzijazmom, željan da učim i doprinesem koliko god mogu."
Teoretski, Rafa bi mogao da se kandiduje za poziciju predsednika Real Madrida od proleća 2031. godine.
„Rafael Nadal je tokom svoje veličanstvene karijere osvojio 92 titule u pojedinačnoj konkurenciji, uključujući 22 grend slem trofeja, dve zlatne olimpijske medalje i pet titula u Dejvis kupu sa reprezentacijom Španije, a bio je i prvi teniser sveta“, podsećaju u Realu i dodaju: „Ipak, njegova veličina daleko prevazilazi sportske uspehe. Njegov talenat, neprestana želja za napredovanjem, spremnost na odricanje, takmičarski duh, skromnost, poštovanje prema protivnicima i saigračima, kao i posvećenost pomaganju drugima, čine ga uzorom kako na terenu, tako i van njega. Sve su to vrednosti koje predstavljaju temelj identiteta Real Madrida. Rafael Nadal ih je tokom čitave sportske karijere oličavao i zastupao, postavši inspiracija milionima ljudi širom sveta“.