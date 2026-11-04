Rafa Nadal potpisuje za Real Madrid

Ostaje još formalno "da", ali suštinski, stvar je rešena. Rafael Nadal će postati deo direktorskog borda Real Madrida. Klub će mu na generalnoj Skupštini 21. novembra ponuditi mesto, a Rafa će ga prihvatiti. Iz vizure španske javnosti, ovo je bitan korak ka predsedničkoj poziciji koja mu, čini se, sleduje u budućnosti.

„Bord direktora Real Madrida, na današnjoj sednici održanoj u sredu, 4. novembra, odlučio je da Skupštini predstavnika članova kluba predloži potvrđivanje imenovanja Rafaela Nadala Parere, člana kluba pod rednim brojem 67.778, za novog člana Borda“, navodi se u saopštenju Kraljevskog kluba gde se takođe navodi: „Za Real Madrid i čitavu zajednicu madridista predstavlja ogromnu čast i ponos što će se ličnost takvog ugleda, kako zbog sportskih dostignuća, tako i zbog ljudskih kvaliteta, istinska ikona španskog i svetskog sporta, pridružiti našem Upravnom odboru i sa te pozicije doprinositi sadašnjosti i budućnosti našeg kluba.“

U Španiji se uveliko spekuliše da je Florentino Perez koji je ove godine obnovio predsednički mandat, u legendarnom teniseru i jednom od najvećih sportista svih vremena, pronašao svog naslednika. Istina, sve je još na nivou glasina.