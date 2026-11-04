Nevolje u zelenom raju: Nan zadaje Žocu glavobolju i čini Panatinaikos lošijim

Panata je morala ozbiljno da se pomuči protiv Olimpije Milana i Baskonije, dve ne toliko preterano kvalitetne ekipe, dok je protiv Efesa upisan poraz. Nan beleži 16 poena, četiri asistencije i dva skoka za 23 minuta na terenu i ima prosečan indeks od 14,7.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

To su i više nego okej brojke, ali napredne statistike Basketnewsa kvare sliku o kombo beku.

Na poslednje tri utakmice, ofanzivni rejting Panate je pao sa 118,3 na 110,3 i po tom parametru je grčki klub 17. u Evroligi. Takođe, defanzivni rejting je sada 111,8 i PAO je pao sa prvog na peto mesto što se toga tiče.

Nan ima i net rejting od -5, što znači da je ekipa trenutno pet poena lošija na svakih 100 poseda dok je on na parketu. Takođe, Nanov "usage rate" (statistika koja označava procenat timskih napada koje igrač završi dok je na parketu) je čak 35,5% što je na nivou najvećih NBA zvezda - Luke Dončića, Entonija Edvardsa, Viktora Vembanjame, Stefa Karija, Šeja Gildžesa Aleksandera...

20.45: (2,40) Real Madrid (15,0) Panatinaikos (1,70)

Procenat napada koje završava Najdžel Hejs Dejvis je pao sa 24,9% na samo 16,7%, dok dovođenje Silvena Fransiska sada deluje besmisleno jer sa Nanom na parketu, Francuz je na samo osam poena u proseku, a bio je na 15,8. Poslednje, ali ne i najmanje bitno, igrač uloge i pre svega dobar defanzivac igrao je 16 minuta po meču dok Nana nije bilo, dok je u poslednje tri utakmice odigrao samo 17 sekundi.

Problem za Željka Obradovića jeste što nema mnogo vremena da reši ovaj problem. PAO je ozbiljno profitirao od povoljnog rasporeda i dosad je igrao samo dva meča na strani i dva meča sa timovima iz prvih deset na tabeli. Tokom narednih mesec dana, Panata igra samo jedan meč kod kuće protiv Barselone. A ići će na noge Real Madridu, Virtusu, Žalgirisu, Valensiji i Bešiktašu.

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

20.45: (2,40) Real Madrid (15,0) Panatinaikos (1,70)

Četvrtak

18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)

19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)

19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)

20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)

20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama