Rijera prestao da izmišlja toplu vodu sa štoperima: Zvezda posle patnje deklasirala Radnički

Kako to paradoksalno zvuči: Crvena zvezda je bila defanzivno orjentisana kao retko kada u prvom poluvremenu, ali je u nastavku mogla da nanese pravu rezultatsku katastrofu Kragujevčanima. Stopostone šanse promašili su Vasilije Kostov i Bamba Dijeng.

Patnja, patnja, patnja i opet patnja. I na kraju rutiniranje, čak i pobeda koja je mogla da bude uklesana kao jedna od najvećih od kada najtrofejniji srpski klub gostuje u srcu Šumadije. Crvena zvezda je prošla baš takav put na stadionu Čika Dača, uoči evropske bitke u Luganu, ali je na kraju upisala gotovo rutinski trijumf – 3:0. Posle jednog od najslabijih poluvremena u poslednjih nekoliko godina, Albert Rijera je konačno počeo da igra sa trojicom štopera na strani jače noge i prekinuo marš Feđe Dudića iz prvog poluvremena. Samo je bilo potrebno sa se izrotiraju Nakajama i Lukasen, pa da Crvena zvezda prodiše.

Radničkom kapa dole za ideju, hrabrost, nameru Feđe Dudića. Ali njihova igre bila je personifikacija gradskog šmekera koji šarmira izvesnu damu, kupi je manirima, plati joj piće, ali na kraju večeri ne poentira. Radnički je imao inicijativu, naterao Crvenu zvezdu da pati, ali je meč završio bez šuta u okvir gola. Gotovo bizarno ineshvatljivo. Lepa stvar za Alberta Rijeru je što su najmlađi ponovo bili među najboljima. Odigrao je Gaštarov gotovo bez greške, baš kao i hrabri Stefan Gudelj. Ozbiljan doprinos dao je novi reprezentativac Srbije i u ofanzivi, stigao da stigne i do šuta posle povratne lopte. Konačno je i Rade Krunić dobio minute, što je značajna vest pred Lugano.

Izveo je Albert Rijera postavu bez dugogodišnjih nosilaca igre, želevši verovatno da energijom parira nabrijanom sastavu Feđe Dudića. Ništa od toga nije dobio rođeni Majorčanin. Opet je Rijera posložio odbranu tako da Nakajama i Luksen igraju na kontra nozi. Kada na sve to dodate u prvom poluvremenu neinventivni vezni red šampiona, dobijete za posledicu još jednu zabrinjavajuću partiju. Visokim presingom domaćin je konstantno davio Crvenu zvezdu. Nije imao većih prilika Radnički, ali se osećao miris opasnosti pred golom Matesa Magaljaeša. Svaka druga lopta bila je plen tima Feđe Dudića, skoro svaki presing bio je tačan. Odnosno dovoljno tačan da se raštima i onako malo mehanzima u igri Crvene zvezde. Glavičić i Ristić su bili raspoloženi, Kostov, Handel i Čam nisu. Teško je tim Alberta Rijere izlazio na suparničku polovinu, još slabije napadao dubinu. Čak ni posle ulaska Bukarija (zamenio povređenog Čama). Prvi put u okvir gola Lijeskića, Crvena zvezda je šutnula u 30. minutu preko Handela. Uskoro je pokušao i Vasa Kostov, ali je njegov slobodan udarac zaustavio Lijeskić. I to je pored gomile loših pasova bilo sve od Crvene zvezde. Na drugoj strani Ba i Sise su stalno iskušavali odbranu gostujućeg tima, pokazivali znatno veći nivo kombinatorike u odnosu na papirnatog favorita. Nekoliko puta Čeh Buhta nije ispoštovan. Previše su komplikovali domaći i to je jedina zamerka na račun tima Feđe Dudića.

Konačno je Albert Rijera shvatio da ne treba da izmišlja toiplu vodu sa štoperima, I da je možda poželjno da postavi ekipu tako da Nakajama igra levom, a Lukasen desno. Jer slabije od prvog poluvremena teško da je moglo. Sa taktičkom korekcijom Zvezda se presvukla u iole ozbiljan tim i praktično tek tada počela da igra fudbal. Lopta je išla kao po koncu u 48. minutu. Elšnik je gurnuo pas za Bukarija, usledio je pas ka Dijengu koji je samo postavio nogu. Konačno se videlo tih trenutaka ko je šampion i papirnati favorit. Razmenjivali su pasove crveno-beli, hvatali u jeftine zamke ofsajda ekipu Feđe Dudića. Brzo je Crvena zvezda duplirala prednost I to prvencem Gudelja, a potom mogla da deklasira umorni Radnički. Kolosalne šanse propustili su Vasilije Kostov i Bamba Dijeng.