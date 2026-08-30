Monako i Nemačka dobijaju pravog špica, Balogun da se pakuje
Vreme čitanja: 3min | ned. 30.08.26. | 22:46
Osetio je to i Marselj
U danu kada je Everton ponudio 18.000.000 evra za Florana Baloguna, a za istog igrača se očekuje i ponuda Fiorentine, Monako je pokazao da mu američki napadač više nije potreban.
Na stranu što je Monako ovog leta za 30.000.000 evra kupio najskupljeg autohtonog francuskog napadača Matisa Albina, u ekipi ima još jedan pravi fudbalski biser. U vreme kada je pravih ‘devetki’ sve manje i kada rasan centarfor zlata vredi, u Monaku raste golgeterska zver. Osetio je to večeras i Marselj u Mediteranskom derbiju. Na krilima nemačkog napadača Parisa Brunera (20), Monako je lokalnom rivalu očitao lekciju, slavio 2:0 i jedini je sa maksimalnim učinkom u Ligi 1 nakon dva kola.
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Sjajan start trenerske karijere Filipea Luisa u Evropi i najava još jedne košmarne sezone za Marselj koji bi u narednih 48 sati mogao da ostane bez gomile bitnih igrača kao što su Paišao, Timber, Agerd ili Hejbjerg. Marselj do kraja prelaznog roka mora da inkasira veliki novac od prodaja kako bi ispeglao klupske knjige. Ali, to je već njihov problem…
Monakova slatka muka će biti Paris Bruner. Nemac je 2023. bio najbolji igrač na EP za igrače do 17 godina, a sledećeg leta ga je Monako ugrabio iz Borusije Dortmund za samo 4.000.000 evra jer mu nemački klub nije garantovao ozbiljnu perspektivu. Kneževi su nemačkog napadača odmah prosledili u filijalu Serkl Briž da se kali i igra, a odatle se prošlog leta priključio prvom timu Monaka. Bio je u senci Baloguna i Mike Bjereta, imao malu minutažu na sedam mečeva i nije dao nijedan gol.
Dolaskom Filipea Luisa mu je svanulo. Balogunova želja da ide i Albinova lakša povreda su mu otvorili vrata prve postave u evropskim kvalifikacijama protiv Gornjika. U oba meča je dao po gol i najavio blistav potencijal, da bi večeras razneo odbranu Marselja u paramparčad.
Nakon samo 13 minuta igre je odneo De Lanža u vazdušnom duelu i na Golovinov centaršut pogodio glavom kako to pravi špicevi rade. Samo uvertira u ono najbolje… Marselj je bio inferioran, nije uspevao da ozbiljnije zapreti domaćem timu, da bi Brunerova majstorija nakon desetak minuta igre u drugom poluvremenu rešila utakmicu.
U rangu onoga što su nekada u Monakovom dresu radili napadački monstrumi poput Žorža Vee, Sonija Andersona, Davida Trezegea ili Tjerija Anrija. Na centru je izdržao Kondogbiju na leđima i kada je trebalo da primi dugu loptu, samo ju je propustio, okrenuo se i ubrizgao. Pobegao je Kondogbiji, pa ga sačekao da ga baci na dupe, pa je prevario i drugog defanzivca Marselja i rutinski pogodio. Pokazna vežba fizičke dominacije i napadačke egzekucije.
Mogao je do kraja i do het-trika, ali je Igan Rajli spasao gol Marselja. Međutim, i ova dva su dovoljna da se u Francuskoj večeras priča o napadaču koji će Monaku doneti mnogo toga dobrog, a značiće i nemačkoj reprezentaciji čije mlađe selekcije je prošao.
LIGA 1 – 2. KOLO
Petak
Lil - Pari Sen Žermen 2:2 (1:0)
/Haraldson 21, Bakva 84 - Vitinja 90+1, Markinjos 90+5/
Subota
Strazbur - Lans 2:1 (0:1)
/Jasin 48, 85 - Tovan 38/
Okser - Anže 1:3 (1:1)
/Laskari 35 - Van den Bumen 5, Džibirin 70, El Ozani 83/
Brest - Tuluz 2:2 (1:1)
/Dumbija 18, Ažork 90+5 - Rou 9, Tape 62/
Lorijan - Troa 1:2 (0:2)
/Makengo 51 - Ripar 29pen, Maronije 38/
Olimpik Lion - AVR 1:1 (0:0)
/Openda 87 - Samata 74/
Nedelja
Pariz - Nica 3:0 (1:0)
/Sinajoko 21 penal, Šergi 51, Marketi 89/
Ren - Le Man 3:2 (2:1)
/Lepol 5, 90+6 penal, Ronžje 26 - Mafuta 30, 56 penal/
Monako - Olimpik Marselj 2:0 (1:0)
/Bruner 13, 54/