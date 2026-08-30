Monako i Nemačka dobijaju pravog špica, Balogun da se pakuje

Sjajan start trenerske karijere Filipea Luisa u Evropi i najava još jedne košmarne sezone za Marselj koji bi u narednih 48 sati mogao da ostane bez gomile bitnih igrača kao što su Paišao, Timber, Agerd ili Hejbjerg. Marselj do kraja prelaznog roka mora da inkasira veliki novac od prodaja kako bi ispeglao klupske knjige. Ali, to je već njihov problem…

Monakova slatka muka će biti Paris Bruner. Nemac je 2023. bio najbolji igrač na EP za igrače do 17 godina, a sledećeg leta ga je Monako ugrabio iz Borusije Dortmund za samo 4.000.000 evra jer mu nemački klub nije garantovao ozbiljnu perspektivu. Kneževi su nemačkog napadača odmah prosledili u filijalu Serkl Briž da se kali i igra, a odatle se prošlog leta priključio prvom timu Monaka. Bio je u senci Baloguna i Mike Bjereta, imao malu minutažu na sedam mečeva i nije dao nijedan gol.

Dolaskom Filipea Luisa mu je svanulo. Balogunova želja da ide i Albinova lakša povreda su mu otvorili vrata prve postave u evropskim kvalifikacijama protiv Gornjika. U oba meča je dao po gol i najavio blistav potencijal, da bi večeras razneo odbranu Marselja u paramparčad.

Nakon samo 13 minuta igre je odneo De Lanža u vazdušnom duelu i na Golovinov centaršut pogodio glavom kako to pravi špicevi rade. Samo uvertira u ono najbolje… Marselj je bio inferioran, nije uspevao da ozbiljnije zapreti domaćem timu, da bi Brunerova majstorija nakon desetak minuta igre u drugom poluvremenu rešila utakmicu.