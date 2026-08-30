AEK ostao bez pobede u nadoknadi: Račić asistirao i promašio penal

Gore-dole. Kako u seriji, tako u životu, pa i fudbalu. Pre samo nekoliko dana AEK je na uverljiv način zakoračio u Ligu šampiona, a u nedelju uveče se okliznuo prvi put u sezoni. I to u gostima protiv skromne Kifisije. U prethodnom prvenstvu ekipa Marka Nikolića je savladala ovog rivala 3:2, preokretom sa igračem manje, zahvaljujući realizovanom penalu Razvana Marina u nadoknadi, da bi u susretu drugog kola ostala bez dva viđena boda u trenucima kada su svi očekivali kraj – 1:1.

Prvak Grčke je primio gol u sedmom minutu posle 90, tako što je rezervista domaćih Bernardo Sosa pucao snažno i maltene nije dao šansu Tomasu Strakoši da interveniše. Vremena da žuto-crni uzvrate nije bilo, ali vremena da se ovaj kiks ispravi ima, jer se trka tek zahuktava.