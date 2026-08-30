AEK ostao bez pobede u nadoknadi: Račić asistirao i promašio penal
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 22:31
Tiknizjan prvi put starter za Olimpijakos, Ugrešić čeka
Gore-dole. Kako u seriji, tako u životu, pa i fudbalu. Pre samo nekoliko dana AEK je na uverljiv način zakoračio u Ligu šampiona, a u nedelju uveče se okliznuo prvi put u sezoni. I to u gostima protiv skromne Kifisije. U prethodnom prvenstvu ekipa Marka Nikolića je savladala ovog rivala 3:2, preokretom sa igračem manje, zahvaljujući realizovanom penalu Razvana Marina u nadoknadi, da bi u susretu drugog kola ostala bez dva viđena boda u trenucima kada su svi očekivali kraj – 1:1.
Prvak Grčke je primio gol u sedmom minutu posle 90, tako što je rezervista domaćih Bernardo Sosa pucao snažno i maltene nije dao šansu Tomasu Strakoši da interveniše. Vremena da žuto-crni uzvrate nije bilo, ali vremena da se ovaj kiks ispravi ima, jer se trka tek zahuktava.
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U početnih 20 minuta nije bilo dovoljno energije u ekipi AEK-a, verovatno kao posledica emotivnog i fizičkog pražnjenja posle revanša sa Levskim. Posle toga je Nikolićev tim počeo da diktira ritam i preti, a velike šanse propustili su da realizuju Luka Jović i Razvan Marin. Mučio se AEK sve do 63. minuta, kada je Marin proigrao Barnabasa Vargu, mađarski reprezentativac prevario Ramiresa i „otključao“ meč, koji je Mijat Gaćinović posmatrao s klupe. Delovalo je da neće biti problema za žuto-crne, ali pritisak Kifisije je urodio plodom u nadoknadi i domaćin se spasao.
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Od ostalih utakmica, vredi izdvojiti preokret PAOK-a protiv Atromitosa trenera Dušana Kerkeza, zahvaljujući dvostrukom strelcu Pelkasu. Andrija Živković je igrao do 81. minuta, dok Ognjen Ugrešić nije bio u protokolu, s obzirom na to da je tek stigao. Nair Tiknizjan je prvi put bio starter za Olimpijakos, koji je minimalcem savladao Asteras, dok je Aris u Solunu bio bolji od OFI-ja. Uroš Račić je asistirao za inicijalnu prednost, a pri rezultatu 2:0 propustio da realizuje penal.
GRČKA, drugo kolo
Subota
Volos – Iraklis 1:1 (0:1)
Panetolikos – Kalamata 2:0 (1:0)
Nedelja
Aris – OFI 2:1 (1:0)
Atromitos – PAOK 1:2 (1:1)
Asteras – Olimpijakos 0:1 (0:1)
Kifisija – AEK 1:1 (0:0)
Ponedeljak