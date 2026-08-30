Može Slovenija bez Luke barem protiv Mađarske: Prepelič zaigrao kao u najboljim danima

Slovence je sa 24 poena i devet asistencija predvodio Klemen Prepelič koji je preuzeo odgovornost i zaigrao kao da je u najboljim danima, ili prostije rečeno kao u finalu Evrobaskeza 2017. kada je zatrpao koš Srbije... Njemu je pomogao Aleksej Nikolić sa 18 poena i šest assitencija, odličan je bio Alen Omić sa 15 poena i 12 skokova, dok je Gregor Hrovat ubacio 10 poena.

Na drugoj strani istakao se as Valensije Nejt Rojvers sa 21 poenom, 17 je dodao Zoltan Perl, dok je 15 ubacio Giorgi Goloman.

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Ranije danas, Denis Šreder je predvodio Nemačku do pobede nad Poljskom i to posle produžetka - 96:94. Sjajni plejmejker postigao je 18 poena, uključujući i dva slobodna bacanja kojima je rešio utakmicu. Premislav Zonierevic je imao šansu da pošalje meč u drugi produžetak, ali je promašio šut za dva poena.

Takođe, Viktor Vembanjama je preuzeo stvar u svoje ruke u završnici meča Francuska - Švedska koji su Trikolori dobili sa 84:69. Superzvezda San Antonio Sparsa završila je utakmicu sa 18 poena, osam skokova, tri blokade, dve asistencije i jednom ukradenom loptom za 30 minuta na parketu.

Lauri Markanen je zabeležio dabl-dabl u ubedljivoj pobedi Finske nad Estonijom rezultatom 96:67. Zvezda Juta Džeza utakmicu je završila sa 21 poenom, 10 skokova, dve asistencije, dve blokade i najvećim indeks korisnosti na utakmici (26) za 26 minuta na parketu. Olivier Enkamua dodao je 18 poena, osam skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte.