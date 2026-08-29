Rijera: Supruga je pokušala da me oraspoloži, rekao sam joj - moram da proživim ovaj dan

Trener crveno-belih se nada pravoj reakciji ekipe u duelu sa Zemunom. "Tako što ću im reći da imaju samo jedan dan da budu loše, da budu neraspoloženi i da svare ovu situaciju. Ali ono što je najlepše u fudbalu jeste to što vrlo brzo imate novu utakmicu i ponovo možete da pokažete kakav ste igrač i kakav kvalitet imate. Ja pripremam svaku utakmicu na isti način. Nije važno kog je nivoa utakmica. Čak i ako je utakmica kupa ili prijateljska utakmica, pripremam se tako što igračima dajem sve potrebne informacije. Zato mogu da vam garantujem da će igrači sutra ponovo biti spremni, protiv Zemuna. Rekao sam im da sam bio strog prema njima. Bio sam zaista strog, jer sam želeo da svi zajedno damo sve od sebe u ovoj situaciji, jer verujem da je to najbolji način da napredujemo. Ali isto tako, pripremao sam ih i za lepe stvari. Siguran sam da je pred nama još mnogo lepih trenutaka. Ono što se dogodilo u ovoj situaciji je neverovatno. Čak i sada, kada ponovo razmišljam o utakmici i o svemu što se dogodilo u svim tim situacijama. Penali, crveni karton… Rekao sam im da je jedina greška koju ne smemo da napravimo ta da moramo da ostanemo sa 11 igrača na terenu. Penali, svi faulovi… Ne volim da pričam o sudijama, ali moram, Dani mi je i dalje u glavi i biće potrebno mnogo vremena da zaboravim ovu situaciju. Jer, kao što sam rekao, jedan igrač može da uništi jednu situaciju. Isto tako, jedan sudija može da uništi jednu utakmicu. Za mene su to bili faktori koji nam nisu pomogli, ali moramo da prestanemo da pričamo o tome šta se dogodilo, jer sada to više ne možemo da promenimo. Ja tako razmišljam. Znam da ovde, u ovoj zemlji, a posebno u ovom klubu, možemo da budemo ili veoma, veoma srećni ili veoma, veoma razočarani. Želeo bih da navedem jedan primer. Prošle godine, Mančester Siti, nakon što je osvojio četiri ili pet titula zaredom, imao je 13 utakmica bez pobede. Da li su zaboravili da igraju fudbal? Više nisu znali kako da igraju fudbal, zaboravili su svoje ideje? Ali u fudbalu se ponekad dešavaju ovakve situacije, neke manje krize. Za mene je najvažnije kako izađete iz takvih situacija i siguran sam da znam kako i šta moram da uradim da se vratimo i ponovo učinimo ovu situaciju lepom" .

Rijera se nije sklanjao od javnosti nakon poraza, već se još jednom osvrnuo se strateg crveno-belih na meč u Plzenju i reakciju nakon eliminacije. "Prošla su dva dana od utakmice sa Viktorijom i sada imamo jedan dan do meča sa Zemunom. Juče je bio veoma težak dan za sve nas. Bio je težak dan za sve, ali rekao sam to igračima. Mora da bude težak dan, jer da biste nešto naučili, morate da osetite bol. Ako ne osetite bol, nećete to dovoljno duboko shvatiti. Dao sam primer iz kuće sa svojom suprugom. Pokušavala je da me oraspoloži. Rekao sam da ne treba da me oraspoloži. Moram da provedem ovaj dan. Moram da proživim ovaj loš dan, jer iz ovakvih situacija crpite snagu. To sam objasnio igračima. Moraju da budu spremni za ovakve situacije. Ali, s druge strane, uvek im govorim da postoje dve situacije. Кada pobedite, imate jedan dan da slavite, samo jedan. Drugog dana ponovo morate da pokažete kakav ste igrač, jer u fudbalu nema starih zasluga. Isto važi i za poraze. Кada izgubite, imate jedan dan da prebolite, da obradite sve te kritike i sve te situacije kroz koje prolazite. Ali opet, moramo da gledamo napred. Moramo da tražimo rešenja. To sam rekao još prvog dana. Samo tražim rešenje i gledam kako možemo da budemo bolji. Takav je moj način razmišljanja, samo pozitivno. Sada zahtevam od igrača da danas dođu sveži, jer moramo da nastavimo dalje i još uvek imamo mnogo utakmica ove sezone" , rekao je Rijera .

Dmbicija u Ligi konferencije nisu male.

"Cilj je da uradimo nešto lepo, da doguramo što dalje možemo. Volim da postavljam velike izazove igračima. Rekao sam im, ako nismo u Ligi Evrope, igramo u Ligi konferencije. Tamo moramo da budemo jedan od favorita. To nije dodatni pritisak. To je nešto lepo što moramo da uradimo, nešto veće. Sada imamo veliku odgovornost u Ligi konferencije. Želimo da doguramo što dalje. Što se tiče ekipa, neke bismo možda više voleli od drugih, a neke smo i želeli, ali na kraju moramo da igramo protiv svakoga i siguran sam da ćemo dobro odraditi posao".

Trener crveno-belih kaže da u teškim trenucima želi da vidi pravi karakter svojih izabranika.

"Sada želim da vidim igrače. Želim da vidim njihove prave karaktere, jer sam to rekao i klubu. Možemo da pričamo o mnogo, mnogo stvari. Rekao sam klubu, a i svima vama ovde posle utakmice, ne mogu da uništim svoje igrače. Moji igrači su mi sve. Bez svojih igrača ne mogu ništa da uradim. Oni su moje ruke, oni su moje noge. Čak i kada sam ponekad ljut na njih, moram da ih podržim. Ne želim da postignem ništa tako što ću nekoga „ubiti“. Ono što želim jeste da oni nauče nešto iz ove situacije. Ali ja moram da budem tu da ih posavetujem, da im dam najbolja rešenja i da ih ponovo vratim u raspoloženje koje im je potrebno za sledeću utakmicu. To sam rekao klubu, dajte mi tu odgovornost da učinim da igrači ponovo osete da mogu da polete. Bila je to samo jedna utakmica. Jedan loš dan za sve nas. Moramo to da prihvatimo. Ali sada moramo da gledamo napred i posle tog poraza rekao sam igračima: „Sada želim da vidim pravi karakter.“ Jer kada pobeđujemo, kada je sve na našoj strani, svi idu na tu stranu. Svi žele da vam budu prijatelji. Ali sada vidim mnogo pozitivnih stvari, jer ću u ovoj situaciji videti karaktere. Videću igrače koji će biti spremni za velike izazove, a svi u ovom klubu znamo šta je veliki izazov. To je sledećeg maja, nakon osvajanja prvenstva, biti spreman za Ligu šampiona. Zato moram da upoznam njihove karaktere. A karaktere bolje upoznam u ovakvim situacijama nego kada pobeđujemo. Zato mi je ponekad potrebna ovakva situacija, da bih tačno znao kakvi su karakteri. Oni koji budu spremni za ovu situaciju biće uz mene".

Ponovo je prokomentarisao pravilo o bonus igračima.

"Ne samo drugi. Možda ćemo imati pet bonus igrača, ali ja nisam fokusiran samo na bonus igrače. Znam da je to pravilo, ali nije na meni kao treneru da razmišljam, na tim menadžeru je da mi kaže „Nedostaje mi jedan“ ili „Imam još trojicu u prvih jedanaest“. Prvo pokušavam da stavim u tim igrače koji zaslužuju da igraju. Posle toga imamo ovo pravilo. Volim da oni osećaju da zaslužuju da igraju kao bonus igrači i siguran sam da nećemo imati taj problem, jer oni nisu samo bonus igrači. Oni su mladi igrači. Imaju želju da uče. Vidim im to u očima. Slušaju svaku reč koju im govorim. Za mene je to nešto najlepše i želim te igrače blizu sebe, jer ću im pomoći. Кo želi, biće blizu mene. Čak i ako imate neki nedostatak, pomoći ću vam. Nema mesta pored mene za igrače koji nemaju želju. Za igrače kojima nedostaje glad za uspehom. Meni je potrebna glad. Potreban mi je igrač koji želi više. Mladi igrači to obično imaju, stariji igrači moraju da mi pokažu da su i dalje gladni. Nije važno da li imate 32, 36 ili 37 godina. Morate da pokažete da ste gladni uspeha. Jer je to za mene veoma, veoma važno. Naravno, posle toga dolazi kvalitet, ali ovo je minimum i obećavam našim navijačima i našem klubu da sam ja odgovoran za to da igrači, kada su na terenu, daju više od 100 odsto".

Priprema utakmice se ne razlikuje od drugih.

"Кao i pred svaku utakmicu. Svaki put imamo sastanak o planu utakmice, kako ćemo igrati, kako ćemo se braniti od protivnika i kako ćemo napadati. O fazi kada nemamo loptu i o fazi kada imamo loptu. Кod mene je uvek isto. Ne pridajem veću važnost jednoj utakmici u odnosu na drugu. To je nešto što se vidi spolja. Javnost, navijači i novinari pridaju veću važnost nekim utakmicama. Кao što će verovatno sledeće nedelje utakmica protiv Partizana biti veoma važna, ali ja svakoj utakmici pristupam na potpuno isti način. Jer su za mene sve utakmice važne, čak i prijateljske. Želim da pobedim i u prijateljskim utakmicama. Zato svaku pojedinačnu utakmicu pripremam na isti način, uz poštovanje protivnika, ali i sutra želimo da pobedimo. Želimo da pobedimo i nije važno ko nam je protivnik. Želimo da pobedimo sa karakterom, da pokažemo da smo tim, da smo zdrava grupa koja radi mnogo dobrih stvari i bez lopte i sa loptom. Jer želim da vidim napredak. Želim da vidim grupu koja napreduje. Jer ponovo razmišljam o mnogo stvari, ali ono najvažnije na kraju uvek je sledeći maj, odnosno kraj ove sezone. Taj cilj mi je veoma važan. A jedini način da se oporavimo od ovog velikog udarca koji smo doživeli jeste da u maju imamo spreman i pripremljen tim za izazov igranja u Ligi šampiona sledeće sezone".

Osvrnuo se šef stručnog štaba i na kadrovsku situaciju u ekipi.

"Za sutra mogu da vas informišem. Nećete videti Teba, a verovatno ni Balova. On je juče na treningu imao problem sa skočnim zglobom. Ne želimo da rizikujemo, jer imamo još jednu važnu utakmicu sledeće nedelje i Timi Elšnik takođe neće biti u timu. Ova tri igrača verovatno će biti van tima zbog povreda. Nisu to velike povrede, tako da će verovatno sledeće nedelje biti spremni. A onda imamo još nekoliko igrača, videćemo kako se danas osećaju, posebno što se tiče umora, jer nismo igrali 90 već 120 minuta. Tako da će verovatno biti rotacija, ali imamo mnogo igrača koji su spremni. Pokazali su takođe da su gladni i da žele da igraju, kao što su pokazali kada smo igrali protiv Čukaričkog. Zato sam veoma srećan što imam mnogo opcija i kao što sam rekao, dok je prelazni rok otvoren, želim da ih vidim. Želim da im dam priliku da pokažu svoje kvalitete i sutra će ponovo imati priliku za to".

Španac smatra da ima dovoljno vremena da isproba sve igrače.

"Igrači moraju da budu srećni, a ne postoji drugi način da budu srećni osim da igraju. Bez igranja ne možete da ih učinite srećnim. Zato će biti veoma teško da više od 22 ili 23 igrača imaju dovoljno minuta. Nije to zato što su loši igrači, već zato što moraju da odu i pronađu minute negde drugde. Ali još je rano, imamo ove dve nedelje, a onda ćemo ponovo proceniti situaciju. Želim da im dam priliku. Isto važi i za dovođenje igrača. Možda još nismo blizu toga, ali ako se ukaže prilika da neki igrač dođe i pomogne nam, želim da je iskoristimo. Кao što ste rekli, još uvek nas ima mnogo, ali i dalje želim da dam priliku igračima, a meni je važno i da budem siguran da ti igrači mogu da pomognu timu da osvoji trofeje koje želimo ove sezone".

Istakao je trener crveno-belih važnost discipline.

"Uvek. To je obavezno. Najbolji način da se nauči lekcija jeste da se udari po džepu. Ne samo po džepu, već i kroz opomene, kazne i razgovor koji ćemo imati, a to uvek radim pred celom grupom, a ne individualno, jer ova pravila važe za sve. Već prvog dana sam pričao o tome, nedisciplina na terenu, crveni karton... To je velika novčana kazna. Velika kazna. Imamo jednu kaznu unutar grupe, a klub ima još jednu, jer je to odluka kluba. Ne želim da budem uključen u to. To je odluka kluba. Ali generalno, unutar grupe, grupa mora da bude zdrava. Grupa mora da zna šta može, a šta ne može. Jer morate da budete spremni da pomognete timu. Naravno, sve takve situacije biće kažnjene i to važi za sve. Čak i za stručni štab. Ako neko iz mog stručnog štaba zakasni, potpuno je isto. Disciplina, kazne, profesionalizam, svi su važni. Čak i ljudi iz obezbeđenja ovde. Čak i ljudi koji brinu o opremi, jer svi smo isti. Svako je važan u svom poslu. Zato morate da budete sigurni da svoj posao obavljate kako treba".

Posle svega šta je prošao u poslednjih 20 dana, Albert Rijera je naglasio da ima puno poverenje u igrački kadar.

"Garantujem vam. To je bila jedina stvar koju sam rekao generalnom direktoru: „Verujte mi.“ Jer sam mnogo puta rekao da sebe smatram mnogo boljim u upravljanju svlačionicom nego kao trener. Кao trener sam još uvek mlad. Još sam na početku svoje karijere. Ali kada je u pitanju upravljanje svlačionicom, znam. Znam gde treba da pritisnem. Znam kada moram da budem strog, a kada treba da pružim ljubav. Jer ne možete samo da ih kažnjavate. Morate da im pružite ljubav u nekim situacijama. Juče sam bio strog. Danas, dok pripremamo ovu utakmicu, pružiću im ljubav. Sve je stvar balansa. Кao kod kuće, u porodici, sa suprugom. Morate da prepoznate situaciju i da znate šta joj je potrebno. Ali ja ću oporaviti ekipu, sigurno. Rekao sam generalnom direktoru možete da budete mirni kada je ova situacija u pitanju, jer će ekipa ponovo poleteti. Ekipa veruje u način na koji igramo. Sada nemamo nikakvu sumnju u kvalitet ekipe, niti u taktičkom smislu, niti u način na koji radimo. Zato sam siguran da nam je potrebna još jedna pobeda i tome se radujem", zaključio je Rijera.