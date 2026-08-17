Rijerin govor igračima: Garantujem vam, igraćemo isto protiv Novog Pazara i Totenhema

Odradio je Albert Rijera prvi trening u Ljutice Bogdana. U nedelju veče na Marakani su se vežbe uglavnom bazirale na posedu lopte i usvaršavanju presinga. Teško da za tri dana ekipa može da usvoji sve njegove zahteve, ali je nekadašnji as Liverpula u prvom obraćnju igračima govorio o svojim dugoročnim ciljevima.

A oni su prilično visoki.

„ Na terenu se ne plašimo nikoga. Mogu vam garantovatui da ćemo protiv svakog protivnika igrati isto. Da li je to Novi Pazar ili Totenhem igtraćemo na isti način. Naterajte rivala da trči i da pati.Da mi budemo dominantni, da oni budu žrtva. I ovo vam mogu obećati, da ću vam na terenu pokazati da to možete“, rekao je Rijera.

Imao je Rijera još nekoliko zanimljivih opsrevacija.

„Mogu da vam obećam da ćete u svakom trenutku zznati šta treba da radite sa loptom, a šta bez lopte“.

On je napomenuo da igrači ne treba da žure kako bi mu pokazali sve što mogu ili ne mogu.

„Prvi dan prvog sastanka uvek je kao da si sa devojkom – sve je lepo, sve je novo. Sada moramo da se naviknemo da budemo zajedno. Ne morate mi sve pokazati za jedan dan, Rim nije sagrađan za jedan dan. Polako ćemo se upoznavati, ovde sam da vas učinim boljim igračima.“