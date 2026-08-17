Moreirin sin stiže u Milan za 45.000.000 evra

Sin Partizanovog bivšeg asa Almamija je ovog leta bio vruća roba na fudbalskoj pijaci. Pominjala se i Borusija Dortmund, ali su Roma i Lajpcig bili najuporniji. Međutim, Milan je uspeo da pobedi konkurenciju. Da se ovako nešto sprema moglo se nagovestiti po Moreirinoj slici sa društvenih mreža pre desetak dana kada je objavio fotografiju na kojoj trenira obučen u Milanov dres.

Rosoneri su očigledno radili u tišini i pridobili poverenje mladog Belgijanca. Kada su dobili njegovo “da”, prešli su na razgovore sa Strazburom. S obzirom na to da su oba kluba u američkom vlasništvu, pregovori su očigledno išli brzo i glatko.

Moreira je rođen u Liježu kada je njegov otac igrao za tamošnji Standard, a lep deo detinjstva je proveo u Beogradu gde je Almami nosio dres Partizana. I mladi Dijego je počeo karijeru u Standardu iz kojeg je kao 16-godišnjak otišao u omladince Benfike. Bio je jedan od najboljih pojedinaca Benfikine generacije koja je osvojila Ligu šampiona za omladince, priključen je i prvom timu za koji je debitovao, ali je kao slobodan igrač otišao u Čelsi. Tamo je proveo šest meseci, upisao meč u Liga kupu i potom je pozajmljen Lionu.

Francuski klub nije imao novca da ga otkupi, ali je Moreira ostao u Francuskoj pošto ga je Čelsi parkirao u svoju filijalu u Strazburu. I tamo je ostvario ogroman napredak u prethodnoj sezoni. Skrenuo je pažnju pomenutih klubova i na kraju dogurao do Milana…

Lajpcig mu se nadao sve do danas, ali je priznao porraz i okrenuo se dovođenju Saida El Male iz Kelna kao zamene za Jana Diomandea. Najbolji igrač Kelna bio je velika želja Borusije koja nije dostavila ponudu sa garantovanih 50.000.000 evra i odustala je. Keln će na kraju dobiti što je tražio pošto je Lajpcig spreman da plati 50.000.000 evra fiksno i 10.000.000 kroz bonuse.

Što se Moreire tiče, on će u Milanu najverovatnije biti zamena za Rafu Leaa kojeg trener Amorim želi da se reši. Milan već danima pregovara o transferu Portugalca u Galatasaraj. Moreira bi mogao da zauzme njegovo mesto na levoj strani napada, ali podjednako uspešno može da igra i desno.