Tako je i Gvardiola počeo: Serhio Buskets u stručnom štabu Barse “B”
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 14:52
Jedan od najznačajnijih fudbalera u istoriji katalonskog kluba, započinje trenersku karijeru
Ima ih mnogo koji idu prečicom, koristeći reputaciju stečenu u igračkim danima, ali prirodniji je put korak po korak, stepenik po stepenik. Za ovu drugu opciju na početku svoje trenerske karijere odlučio se Serhio Buskets.
Legendarni vezista Barselone - čak, kad se pogledaju trofeji, uticaj u igri, broj nastupa, moglo bi da se kaže jedan od najvećih u njenoj istoriji - vratio se kući i priključio se stručnom štabu Žulijana Beletija u Barseloni Atletik, “B” timu Katalonaca, dok istovremeno završava obuku za trenera. Barselona je objavila da očekuje od svoje legende da iskustvom, znanjem, razumevanjem fudbala doprinese razvoju i edukaciji mladih fudbalera na njihovoj poslednjoj razvojnoj stanici između čuvene La Masije i prvog tima petostrukog evropskog šampiona.
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Uostalom, neizbežna je paralela sa Pepom Gvardiolom. I po poziciji u timu dok su igrali, i taktičkoj pismenosti, fudbalskoj inteligenciji, a sada i po trenerskim počecima. I jedan od najvećih revolucionara fudbalske igre 21. veka upravo je krenuo iz Barse “B”, zajedno sa tadašnjim i kasnijim pomoćnikom, čak i naslednikom na klupi Barselone, danas nažalost pokojnim Titom Viljanovom.
Na taj način, Buskets se vraća u klub tri godine nakon što ju je napustio posle 15 sezona provedenih u dresu Barselone. Nastavio je karijeru u Inter Majamiju, gde je igrao dve i po sezone pre nego što je početkom kalendarske godine objavio povlačenje sa terena.
Buskets se smatra jednim od najboljih defanzivnih vezista sveta svih vremena, za Barselonu je nastupio 722 puta i treći je po broju odigranih utakmica u istoriji kluba. Osvojio je 32 trofeja, uključujući devet titula prvaka Španije, sedam puta Kup kralja, sedam puta Superkup Španije, tri Lige šampiona, tri UEFA Superkupa i tri Svetska klupska prvenstva.
Pored toga, sa reprezentacijom Španije osvojio je Svetsko prvenstvo 2010. i Evropsko prvenstvo 2012. godine, kao deo generacije koja je obeležila jednu eru u međunarodnom fudbalu.