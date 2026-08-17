Tako je i Gvardiola počeo: Serhio Buskets u stručnom štabu Barse “B”

Uostalom, neizbežna je paralela sa Pepom Gvardiolom. I po poziciji u timu dok su igrali, i taktičkoj pismenosti, fudbalskoj inteligenciji, a sada i po trenerskim počecima. I jedan od najvećih revolucionara fudbalske igre 21. veka upravo je krenuo iz Barse “B”, zajedno sa tadašnjim i kasnijim pomoćnikom, čak i naslednikom na klupi Barselone, danas nažalost pokojnim Titom Viljanovom.

Na taj način, Buskets se vraća u klub tri godine nakon što ju je napustio posle 15 sezona provedenih u dresu Barselone. Nastavio je karijeru u Inter Majamiju, gde je igrao dve i po sezone pre nego što je početkom kalendarske godine objavio povlačenje sa terena.

Buskets se smatra jednim od najboljih defanzivnih vezista sveta svih vremena, za Barselonu je nastupio 722 puta i treći je po broju odigranih utakmica u istoriji kluba. Osvojio je 32 trofeja, uključujući devet titula prvaka Španije, sedam puta Kup kralja, sedam puta Superkup Španije, tri Lige šampiona, tri UEFA Superkupa i tri Svetska klupska prvenstva.

Pored toga, sa reprezentacijom Španije osvojio je Svetsko prvenstvo 2010. i Evropsko prvenstvo 2012. godine, kao deo generacije koja je obeležila jednu eru u međunarodnom fudbalu.