Ništa od Evrolige, Votford u Pelikansima

Pisali su pojedini evropski mediji da je igrač iz Alabame u nedostatku NBA opcija bio gotovo veoma blizu prelaska u Slepe miševe, ali je na kraju uspeo da ispuni svoj primarni cilj i ostane u NBA ligi.

Reč je o momku koji je studirao na prestižnom LSU, ali 2021. nije izabran na NBA draftu.

Međutim, preko Letnje lige uspeo je da se izbori za ugovor sa Portland Trejl Blejzersima. U Oregonu je proveo dve sezone, a onda je usledila isto toliko duga epizoda u Burklin Netsima. Takmičarska 2024/2025 bila mu je najuspešnija u karijeri, jer je u proseku beležio 10,2 poena, 2,6 asistencija i 3,6 skokova.

Prošlu godinu proveo je u Filadelfiji, ali nije uspeo da se izbori za novi angažman u Seventisiksersima. U jednom momentu se činilo da nema drugih opcija, osim da pokuša u Evroligi, ali će ipak timovi iz elitnog takmičenja morati da traže dalje, jer je Votford završio u Pelikasnima.