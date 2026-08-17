Čeka se signal političkog vrha: Oterati najveće ime i aktivirati bombe iz Premijer lige

Al Hilal se vodi tom logikom i pokušaće da do kraja fudbalske pijace u naredne dve nedelje ozbiljno uzdrma fudbalsko tržište sa dva atraktivna transfera. Na meti najvećeg saudijskog kluba su Pedro Neto iz Čelsija i Oli Votkins iz Aston Vile. Prilično teške transfer operacije, ali Saudijci ciljaju velike mete…

Prvo treba podsetiti na regulacije oko broja stranaca u saudijskim prvoligašima. Svakom klubu je dozvoljeno 10 registrovanih stranaca, od kojih dvojica moraju da budu „bonusi“, odnosno igrači rođeni 2005. ili kasnije. Na terenu istovremeno mogu da budu osmorica stranaca, nebitno kojeg godišta.

Al Hilal je u poslednjih godinu dana uložio ogroman novac u bonuse. Ukupno su platili 80.000.000 evra za transfere turskog štopera Jusufa Akdžidžeka iz Fenerbahčea, francuskog veziste Sjamona Buabrea iz Neoma i napadača Kadera Meitea iz Rena. Ostaje još osam mesta za strance koji nisu ograničeni godištem.

U ovom trenutku su šestorica sigurnih. Golman Bono, štoper Kulibali, vezisti Milinković Savić i Neveš su produžili ugovore i oni su kičma tima. Sigurni su i Teo Ernandez koji je došao letos, kao i najveće letnje pojačanje Krisensio Samervil koji je plaćen Lidsu čak 64.500.000 evra. Ostaju još dva mesta, a na platnom spisku su od stranaca tu još: Karim Benzema, Malkom, Darvin Nunjez i Žoao Kanselo. Portugalac je pred raskidom ugovora i potpisom za Barselonu, a Urugvajac pred pozajmicom u Trabzon. Al Hilalu ostaje da se reši Malkoma i Benzeme.

Za Brazilca ima ponude nekih drugih saudijskih timova i on nema ništa protiv pozajmice sve dok mu je garantovano 18.000.000 evra plate iz aktuelnog ugovora. Novi prvoligaš Al Dirija je spreman da napravi neki dogovor i da preuzme Malkoma na sebe. Najveća muka je Benzema…

Zimus je došao kao veliko pojačanje iz rivalskog Al Itihada i ima ugovor na još godinu dana. Problem je što taj ugovor nije čisto fudbalski…

Kada je dolazio iz Real Madrida u Al Itihad, Benzema je potpisao ugovor vredan 100.000.000 evra godišnje sa klubom, ligom i državom. U sklopu ugovora, pored fudbalske plate, jeste i još veća zarada koju ima kao marketinško lice i ambasador lige. Čist fudbalski deo je 42.000.000 evra godišnje i Al Hilal bi čak i mogao da mu isplati taj deo da ga se reši. Problem je ostatak novca…

Trener Inzagi želi da Benzema ode, ali klubu su vezane ruke dok ne stigne zeleno svetlo sa nekih drugih i moćnijih adresa. Al Hilal mora da dobije dozvolu sa političkog vrha i fudbalske vlade da bi oterao Benzemu. Francuski napadač ne želi da ode ako mu se ne isplati sve… Ministarstvo sporta, čelnici lige i Al Hilalov vlasnik Alvalid bin Talal trenutno traže rešenje kako da raspetljaju finansijski čvor oko Benzeme koji za osam meseci nije mnogo toga dobrog doneo klubu.

Ako se i kada se to reši, Al Hilal će gledati da dia oslobođena mesta za strance popuni transfer bombama. Razmišljali su o Viktoru Osimenu, ali Galatasaraj ne želi ni da čuje za odlazak prve zvezde.

Meta u špicu je sada Oli Votkins, sinonim uspeha Aston Vile poslednjih godina. Niko na Vila parku ovog leta nije razmišljao o rastanku sa najboljim strelcem, ali engleski napadač je već postigao usmeni dogovor sa Al Hilalom. Ušao je u četvrtu deceniju i želi da napravi ugovor karijere, poput zemljaka Ajvana Tonija u Al Ahliju. Čeka se rasplet oko Benzeme i pregovori Al Hilala i Aston Vile.

Malkomovo mesto bi mogao da zauzme Pedro Neto iz Čelsija. On želi da napusti Stamford Bridž, želja je Mančester Sitija, ali je dao i usmeni pristanak Saudijcima. Čelsi ga je u dosadašnjem delu prelaznog roka cenio na oko 80.000.000 evra, Siti je bio spreman da plati oko 60.000.000, ali ulaskom Saudijaca u priču sve se promenilo. Čelsi sada traži 100.000.000 evra za Portugalca!

Uzbudljive dve nedelje su pred najbogatijim saudijskim klubom…