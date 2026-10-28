Kinezi, izvinite: Embape napravio problem, Real praktično na kolenima

Mala šala, smeh, zabava i od toga nastade – ozbiljna frka. Kilijan Embape je u jednom intervjuu rekao da ga izuzetno zabavljaju fotografije gde je on prikazan kao diktator, gde je njegovo lice montirano na portret Mao Cedunga, mada je veliki problem što je rekao da je to "neki kineski diktator". Hteo je da se našali francuski fudbaler, da isprati foru koja kruži po društvenim mrežama i na kraju je nastao ozbiljan problem. Kinezi ne praštaju takve šale, zna se kako to ide kod njih, pa su saopštili da je to uvreda nacionalnih osećanja i rekli da za njih španski fudbal više neće postojati.

Odlučili su da više ne prenose španski šampionat, sve zbog Kilijana Embapea, što je ozbiljan problem jer Real Madrid tamo ima veliko tržište. Kao i svaka kompanija koja zavisi od svojih gledalaca, kupaca i ostalih koji "jedu" njihov sadržaj, morali su nekako da saniraju ovo. Krizni PR morao je da radi, samo je pitanje da li će Kinezi prihvatiti svako izvinjenje koje stiže iz glavnog grada Španije.