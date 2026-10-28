Kinezi, izvinite: Embape napravio problem, Real praktično na kolenima
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 10:28
Madriđani se izvinjavaju Kini, samo da ne izgube veliko tržište
Mala šala, smeh, zabava i od toga nastade – ozbiljna frka. Kilijan Embape je u jednom intervjuu rekao da ga izuzetno zabavljaju fotografije gde je on prikazan kao diktator, gde je njegovo lice montirano na portret Mao Cedunga, mada je veliki problem što je rekao da je to "neki kineski diktator". Hteo je da se našali francuski fudbaler, da isprati foru koja kruži po društvenim mrežama i na kraju je nastao ozbiljan problem. Kinezi ne praštaju takve šale, zna se kako to ide kod njih, pa su saopštili da je to uvreda nacionalnih osećanja i rekli da za njih španski fudbal više neće postojati.
Odlučili su da više ne prenose španski šampionat, sve zbog Kilijana Embapea, što je ozbiljan problem jer Real Madrid tamo ima veliko tržište. Kao i svaka kompanija koja zavisi od svojih gledalaca, kupaca i ostalih koji "jedu" njihov sadržaj, morali su nekako da saniraju ovo. Krizni PR morao je da radi, samo je pitanje da li će Kinezi prihvatiti svako izvinjenje koje stiže iz glavnog grada Španije.
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Konkretno, kineska državna televizija CCTV obustavila je emitovanje utakmica španske Primere i sadržaja povezanih sa Embapeom, dok je najavljeno i povlačenje reklamnih spotova i promotivnih materijala u kojima se pojavljuje fudbaler madridskog velikana. To je preveliki problem za Real Madrid jer će izgubiti mnogo novca, pa je došlo vreme da se požar ugasi.
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Oglasio se kraljevski klub zvaničnim saopštenjem na tu temu.
"Fudbalski klub Real Madrid želi da uputi izvinjenje kineskom narodu zbog neprijatnosti koje su mogle da izazovu nedavne izjave našeg igrača Kilijana Embapea. Naš klub gaji duboko poštovanje prema Kini, njenoj istoriji, kulturi i građanima, kao i prema milionima kineskih navijača koji osećaju naklonost prema Real Madridu i dive mu se. Klub se pridružuje javnom izvinjenju koje je uputio Kilijan Embape, a u kojem je sam igrač izrazio kajanje zbog svojih reči i ponovo istakao svoje poštovanje prema kineskom narodu. Real Madrid ponovo potvrđuje svoju posvećenost vrednostima poštovanja i međusobnog razumevanja među kulturama, te izražava želju da nastavi da jača veze prijateljstva i naklonosti koje ga povezuju sa Kinom i njenim građanima", navodi se.
Da se podsetimo situacije od juče – nekoliko velikih kompanija odlučilo da prekine saradnju sa zvezdom Real Madrida, među kojima su „Dongpeng Beverage Group“, sa brendom „Bu Shui La“, „Mengniu“ i „Milkground“.
Embape je prethodnih meseci bio jedno od zaštitnih lica velikih reklamnih kampanja u Kini, gde su se njegovo ime i lik mogli videti na autobusima, stanicama javnog prevoza i u liftovima širom gradova, posebno tokom promocija vezanih za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Prekid saradnje sa „Mengniuom“ posebno je značajan imajući u vidu da je reč o jednom od najvećih kineskih proizvođača mlečnih proizvoda, kompaniji koja godinama ulaže velika sredstva u sportski marketing i sarađuje sa FIFA, Međunarodnim olimpijskim komitetom i Lionelom Mesijem.
Real Madrid se i ranije suočavao sa negativnim reakcijama iz Kine. U septembru su kineski državni mediji kritikovali madridski klub zbog objave na društvenim mrežama u kojoj su, povodom poplava, zajedno pomenuti Nepal i Tibet, što je protumačeno kao predstavljanje Tibeta kao teritorije ravnopravne nezavisnoj državi. Defanzivac Reala Din Hujsen prethodno je morao da se izvini zbog deljenja sadržaja na Instagramu ocenjenog kao rasistički i uvredljiv prema građanima azijskih zemalja, dok se Barselona u aprilu izvinjavala zbog pojavljivanja zastave Tajvana na stranici povezanoj sa njenom međunarodnom fudbalskom akademijom.
Treba se ovo "ispeglati" sada, kako se ne bi izgubilo veliko tržište.