Egzotični Kup kralja: Sećanja na “Alkorkonazu” i Pelegrinijev košmar

Taj poraz Kraljevića je najveća pobeda u istoriji Alkorkona, a poznat je naziv “Alkorkonaza”.

21.00: (16,0) Artisko Navalkarnero (9,00) Betis (1,10)

Huan Alarkon, predsednik Navalkarnera, prisetio se za Marku te čarobne utakmice pre 17 godina. Mali stadion Santo Domingo, gde je pao Reala pre 17 godina, rasprodat je, svih 5.000 ulaznica je planulo u rekordnom roku.

“Moramo da se takmičimo i borićemo se za to “, potvrdio je Alarkon.

Čelnik kluba priznaje da bi pobeda tima iz Sevilje bila očekivani ishod, ali je uveren da njegovi igrači mogu da se takmiče i uživaju u posebnoj večeri. Pre 17 godina, Alarkon je bio sportski direktor Alkorkona. Sada su morali da se prebace sa svog stadiona na Santa Domingo koji prima 5.000 gledalaca.

“Imamo kapacitet za 1.500 ljudi, ali sa vlasnicima sezonskih karata imamo preko 2.000. Napunićemo i veći stadion u Alkarkonu, 5.000 karata je rasprodato”.

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Organizacija nije bila laka ni za malu grupu.

“Samo nas je troje, i nas troje ili četvoro moramo sve da uradimo. To je bilo najbolje rešenje kako bismo svi mogli da uživamo u predstavi i, istovremeno, zašto da ne kažemo, zaradimo malo novca za sebe“, objasnio je čelnik kluba.

Kup kralja sa više prilika za autsajdere.

“Sviđa mi se format Kupa”, istakao je Alarkon.

20.00: (3,80) Numansija (3,30) Ovijedo (1,95)

Trene zeleno-belih iz Sevilje Manuel Pelegrini je najavio da će da “promeša” karte, da šansu pruži igračima koji su manje igrači u prethodnom periodu, ali nema sumnje da je Betis veliki favorit ko god izađe na megdan četvrtoligašu na stadionu Santa Domingo.

KUP KRALJA – 1/64 (JEDAN MEČ)

Sreda

19.00: (35,0) Anaitasuna (14,0) Alaves (1,02)

19.00: (5,10) Poblense (3,50) Seuta (1,67)

19.00: (5,80) Utebo (3,70) Sabadelj (1,57)

19.00: (4,80) Pena (3,50) Ueska (1,70)

19.00: (16,0) Tarankon (9,00) Levante (1,10)

19.00: (13,0) Pamplona (6,50) Eibar (1,18)

19.00: (3,60) Korukso (3,30) Zamora (2,20)

19.00: (3,15) Portugaleta (3,25) Real Union (2,20)

20.00: (3,60) Mihas (3,40) Lagunas Hean (1,97)

20.00: (14,0) Kovadonga (6,50) Valjadolid (1,17)

20.00: (16,0) Valderas (7,50) Leganes (1,13)

20.00: (6,00) Puertoljano (3,90) Albasete (1,52)

20.00: (5,80) Badahoz (3,80) Tenerife (1,55)

20.00: (5,30) Alkojano (3,50) Majorka (1,65)

20.00: (4,50) Amorebijeta (3,50) Logronjes (1,75)

20.00: (3,80) Numansija (3,30) Ovijedo (1,95)

20.30: (3,20) Himnastik Torevaleha (3,30) Ourense (2,15)

20.30: (4,00) Reus (3,35) Redis Barakaldo (1,87)

20.30: (6,75) Kjeza (4,30) Granada (1,43)

20.30: (3,70) Deportivo Minera (3,30) Kartahena (1,98)

21.00: (7,50) Salamanka (4,80) Selta (1,35)

21.00: (16,0) Artisko Navalkarnero (9,00) Betis (1,10)

21.00: (4,10) Kserez (3,50) Kadiz (1,82)

***kvote su podložne promenama