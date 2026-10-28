Krespo oduševljen: Lacio može do titule, svi da se izvine Gatuzu

Nije, ipak, Lacio mnogo odmakao. Sezona u Italiji tek hvata zalet, a Inter je mnogo puta poslednjih godina pokazao da je najbolji. Što zbog kvaliteta i dužine igračkog kadra, što zbog iskustva u osvajanju titula. Lacio to nema.

"Inter je i ove sezone najbolje opremljen da osvoji Skudeto. Ali, to ne znači da će ga sigurno osvojiti. Svakako, imaju sve što je potrebno. Psihološki su jaki, inače ne bi mogli da izvedu sve one preokrete u kojima su učestvovali. Takmičarski su agresivni, a njihovi tehnički kvaliteti su superiorniji u odnosu na druge. Moraće, ipak, da vode računa da ne troše previše energije u Ligi šampiona, kao Roma, ali tim Kristijana Kivua mi deluje kao ratni brod. Deluje praktično nemoguće da ga neko u Italiji potopi".

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Smatra Krespo da je Lacio, svakako, zaslužio da se trenutno nalazi na prvom mestu.

"Osam pobeda i jedan nerešen rezultat; šta je moglo bolje? Zaista, svi oni koji su kritikovali Gatuza zbog perioda u reprezentaciji sada će morati ponovo da razmisle i da se izvine. Svi znamo da je fudbal čudan svet", dodao je Argentinac.

U šampionskoj trci, po utisku s početka sezone, trebalo bi da se nađe i Roma. Đan Pjero Gasperini radi veliki posao sa Rimljanima.

"Đalorosi su dobro igrali prošle sezone i, s maestrom kao što je Gasperini, bili su predodređeni za dalji napredak. Zadivljen sam atletiznom Romine ekipe, svi trče i to veoma dobro. A, kada imaju loptu u nogama, tačno znaju šta treba da rade. Vide se jasne ideje i mnogo, mnogo energije u igračima... Lacio je najveće iznenađenje ove sezone, dok je Roma počela da postavlja temelje prošle godine", pohvalio je Krespo.