Krespo oduševljen: Lacio može do titule, svi da se izvine Gatuzu
Vreme čitanja: 4min | sre. 28.10.26. | 09:48
"Igrači bi prošli kroz vatru za njega"
Igrao Lacio kao kada je 2000. godine sa Sinišom Mihajlovićem i Dejanom Stankovićem bio šampion Serije A. U narednoj sezoni pojačao ih je Ernan Krespo, koji se sada u razgovoru za Gazetu osvrnuo na sjajne rezultate rimskog kluba pod vođstvom Đenara Gatuza.
Pobedom nad Sasuolom sa čak 6:2, uz dva promašena penala, Lacio se osamio na prvom mestu italijanskog prvenstva. S tim da ima meč više od Intera, koji zaostaje tri boda. Iako je u toku tek deveto kolo, veruje nekadašnji argentinski golgeter da Nebeskoplavi mogu do treće titule u svojoj istoriji.
"Zašto da ne? U ekipi je stvorena posebna hemija i siguran sam da je sve to zahvaljujući Rinu. Gatuzo zna kako da pobeđuje i šta je potrebno za to. Pre taktike i tehnike, tu je psihološki aspekt. Ako vam um nije na pravom mestu, nećete stići nigde. On je radio na psihi svojih igrača, ubedio ih je da rade određeni stvari, motivisao ih je, a onda je tu on da lupi šakom o sto. Kada vas vodi takav čovek, činite sve da biste mu udovoljili. Njegovi igrači bi prošli kroz vatru za njega. Ne želim da dajem velike prognoze, ali ću reći da Lacio može visoko da leti", uveren je Krespo.
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Nije, ipak, Lacio mnogo odmakao. Sezona u Italiji tek hvata zalet, a Inter je mnogo puta poslednjih godina pokazao da je najbolji. Što zbog kvaliteta i dužine igračkog kadra, što zbog iskustva u osvajanju titula. Lacio to nema.
"Inter je i ove sezone najbolje opremljen da osvoji Skudeto. Ali, to ne znači da će ga sigurno osvojiti. Svakako, imaju sve što je potrebno. Psihološki su jaki, inače ne bi mogli da izvedu sve one preokrete u kojima su učestvovali. Takmičarski su agresivni, a njihovi tehnički kvaliteti su superiorniji u odnosu na druge. Moraće, ipak, da vode računa da ne troše previše energije u Ligi šampiona, kao Roma, ali tim Kristijana Kivua mi deluje kao ratni brod. Deluje praktično nemoguće da ga neko u Italiji potopi".
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Smatra Krespo da je Lacio, svakako, zaslužio da se trenutno nalazi na prvom mestu.
"Osam pobeda i jedan nerešen rezultat; šta je moglo bolje? Zaista, svi oni koji su kritikovali Gatuza zbog perioda u reprezentaciji sada će morati ponovo da razmisle i da se izvine. Svi znamo da je fudbal čudan svet", dodao je Argentinac.
U šampionskoj trci, po utisku s početka sezone, trebalo bi da se nađe i Roma. Đan Pjero Gasperini radi veliki posao sa Rimljanima.
"Đalorosi su dobro igrali prošle sezone i, s maestrom kao što je Gasperini, bili su predodređeni za dalji napredak. Zadivljen sam atletiznom Romine ekipe, svi trče i to veoma dobro. A, kada imaju loptu u nogama, tačno znaju šta treba da rade. Vide se jasne ideje i mnogo, mnogo energije u igračima... Lacio je najveće iznenađenje ove sezone, dok je Roma počela da postavlja temelje prošle godine", pohvalio je Krespo.
Još jedan Krespov bivši klub je među četri neporažena ove sezone u Seriji A - Milan.
"I dalje zaostaju, ali su napravili značajan napredak. Napredak za koji, izvinjavam se, nisam mislio da je moguć za tako kratko vreme. Današnji Milan je kompaktan tim koji zna šta treba da radi i u odbrani u napadu. Imaju igrače sa dobrom tehnikom, navijače koji su naučili da podržavaju ekipu i kada se muči. Po mom mišljenju - predodređeni su za radost, ali još nisu na nivou Intera. Ponekad je niz od dve-tri pobede dovoljan da se postigne proboj na tabeli i zato Milan može brzo da smanji razliku. Utakmica protiv Bolonje na San Siru biće test psihološke zrelosti Rosonera, a onda sledi derbi...", podsetio je Krespo za kraj na okršaj Milana i Intera 31. oktobra.
SERIJA A, 9. KOLO
Utorak
Sasuolo - Lacio 2:6 (2:4)
/Torsdvet 7, Espozito 43 - Tejlor 2, Isaksen 13, Musolini 16, Zakanji 45, Noslin 55 i 65/
20.45: (4,40) Torino (3,90) Komo (1,78) MOZZART RELAX
20.45: (1,27) Roma (5,40) Kaljari (10,5) MOZZART RELAX
Sreda
18.30: (1,57) Milan (4,10) Bolonja (5,50)
18.30: (7,25) Venecija (5,60) Inter (1,35)
18.30: (2,85) Parma (3,25) Udineze (2,55)
20.45: (5,00) Đenova (3,50) Juventus (1,68)
20.45: (4,20) Monca (4,20) Napoli (1,77)
Četvrtak
18.30: (1,65) Frozinone (4,30) Leče (4,50)
20.45: (2,25) Fiorentina (3,80) Atalanta (2,90)
*** kvote su podložne promenama